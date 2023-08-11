Malatya'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem ne anlama geliyor yeni fay hatları mı oluştu?

“Bana göre olması gereken bir deprem. Zaman zaman kırılmamış, bizim 'bariyer' dediğimiz daha dayanıklı küçük parçaların kırılmasıyla oluşuyor. Deprem oluş düzenlerinde bizler artçı depremleri bu şekilde tanımlarız. O nedenle vatandaşların şimdi bu depreme bakarak ‘Acaba daha büyük bir deprem olacak mı?’ endişesi normal. Ama buna bakarak gelecek hakkında bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü bu artçı deprem etkinliği içerisinde olan iki deprem olduğu için bundan sonra da zaman zaman aynı sebeple depremler olabilir. Yani 4 ve 5 bandındaki artçılar zaman zaman seyrek de olsa görülebilir.”