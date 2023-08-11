Malatya'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem ne anlama geliyor yeni fay hatları mı oluştu?

Dün akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem daha kayıtlara geçti.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından bölgede sarsıntılar sürüyor. Depremin üzerinden geçen 6 ayda 50 bini aşkın artçı sarsıntı yaşandı; yaşanmaya da devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem daha kayıtlara geçti. Sabah saat 04.55’te ise Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir başka sarsıntı meydana geldi.
Endişeye neden iki deprem sonrası akıllara gelen soru ise aynıydı: Bu depremler artçı mı yoksa bağımsız mı? Bölgede daha büyük bir depremin habercisi olabilir mi? Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış ile merak edilen sorulara yanıt aradık.
"Büyük depremler sonrası beklenen artçılar"
TRT Haber'in haberine göre, "Gerek 5,3 gerekse 4,3 büyüklüğünde her iki sarsıntı da Elbistan ve Maraş depremlerinin artçı deprem bölgesinde oldu. Süre olarak bakılırsa yine artçı depremlerin meydana gelmesi beklenen süreçte yaşanan sarsıntılar" diyen Prof. Dr. Barış sözlerini şöyle sürdürdü:
Fay haritasında neden yok?
Peki bu depremlerin görüldüğü yerlerde bilinen bir fay hattı bulunuyor mu? Yoksa bu faylar yeni mi? Cevabını Prof. Dr. Barış’tan öğreniyoruz:
Büyük depremler sonrası bölgede artçıların en az iki yıl süreceğini ve zaman zaman da 6 civarına kadar erişebileceğini hatırlatan Prof. Dr. Barış, “Zaman içinde bunların hem gücü azalacak hem de aralarındaki süre uzayacak” diye konuşuyor.
"Daha büyük bir deprem beklenmiyor"
Malatya’daki deprem halkta endişe yarattı. Daha büyük bir deprem meydana gelip gelmeyeceği ise en fazla merak edilen konulardan biri. Prof. Dr. Barış, bu konuda “Daha büyük bir deprem beklenmiyor” diyor ve şöyle devam ediyor: