Gündem Malatyalı esnaftan alkışlanacak hareket Fırsatçılara inat alışveriş yapana kolonya bedava
MALATYA

Malatyalı esnaftan alkışlanacak hareket: Fırsatçılara inat alışveriş yapana kolonya bedava

Malatya’da bir esnaf, işyerinden alışveriş yapan müşterilerine Korona virüsü salgını ile fiyatları ciddi oranda artan kolonyayı hediye ediyor.

Haber Merkezi İHA
Alışveriş yapanlara kolonya bedava.
Alışveriş yapanlara kolonya bedava.

Malatya’da hediyelik kayısı satışı yapan İrfan Yılmaz, Korona virüs salgını ile birlikte hijyen ürünlerinde fiyatların artırılmasına tepki göstererek, işyerinden alışveriş yapan her müşteriye ücretsiz kolonya hediye ediyor.

FIRSATÇILARA TEPKİ GÖSTERDİLER

  • Bu tür durumlarda ortaya çıkan fırsatçılara tepki gösteren esnaf Yılmaz, “Salgınla birlikte kolonya, dezenfekte ve maske fiyatlarını yükselttiler. Bu fırsatçılıkla bir yere varamazlar” dedi.

Fiyatları salgını fırsata çevirerek arttıranlara tepki gösteren Yılmaz, bu duruma tepki olarak hediyelik kayısı sattığı işyerinde alışveriş yapan herkese kolonya hediye ettiğini söyledi.

İHA
Malatya'da esnaftan fırsatçılara tepki
  • Alışveriş yapan vatandaşlar da, yaşanan fırsatçılığa tepki gösterirken, esnafa da duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

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