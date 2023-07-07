Malatya'nın Pütürge ilçesinde korkutan yangın: Köylüler hızla büyüyen alevler için yardım istedi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Malatya'da kırsal alanda çıkan yangın nedeniyle köylüler yetkililerden yardım istedi.
Köylüleri paniğe sevk eden yangın Pütürge ilçesi Tatlıcak köyünde çıktı.
Tatlıcak ve aşağı köylerde başladığı belirtilen yangın hızla ilerlerken vatandaşlar da korkuya kapıldı.
Yetkililerden yardım istediler
Köylüler, dağ yolu olduğu gerekçesiyle itfaiyenin çıkamadığı belirtilen yangına müdahale için yetkilerden yardım talep ederek helikopter gönderilmesini istedi. Ayrıca yangının yerleşim birimlerine sıçramaması için itfaiye ekiplerinin köyde hazır bekletildiği bildirildi.
Öte yandan Tatlıcak köyünden bir vatandaşın, bazı köylüleri minibüsüne alarak olay yerinden uzaklaştırdığı ancak geride kalan vatandaşların olduğu da belirtildi.