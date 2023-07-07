Malatya'nın Pütürge ilçesinde korkutan yangın: Köylüler hızla büyüyen alevler için yardım istedi

Tatlıcak ve aşağı köylerde başladığı belirtilen yangın hızla ilerlerken vatandaşlar da korkuya kapıldı.

Köylüler, dağ yolu olduğu gerekçesiyle itfaiyenin çıkamadığı belirtilen yangına müdahale için yetkilerden yardım talep ederek helikopter gönderilmesini istedi. Ayrıca yangının yerleşim birimlerine sıçramaması için itfaiye ekiplerinin köyde hazır bekletildiği bildirildi.