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Mamak Belediye Başkanı Köse'den Mansur Yavaş'a asfalt tepkisi: Vatandaşa üç aydır eziyeti reva görüyorsunuz

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara’nın Mamak ilçesi Türközü mahallesinin 428. caddesindeki bozuk yolun üç aydır yapılmadığını açıklayarak yolun görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Başkan Köse, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a, “Ankara sahipsiz, boşuna demiyoruz kabile belediyeciliği ile doldurulmaz o koltuk diye... Derhal, Mamak halkına aylardır bu eziyeti yapanların görevine bugün son verin. Bu caddenin asfaltını bugünden başlayarak hemen yapın. Sayın Yavaş size, 19 Ağustos Cuma gününe kadar süre veriyorum. Bu asfaltı siz yapmazsanız biz yapacağız” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mamak Belediye Başkanı Köseden Mansur Yavaşa asfalt tepkisi: Vatandaşa üç aydır eziyeti reva görüyorsunuz
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse - ABB Başkanı Mansur Yavaş

Ankara'nın Mamak ilçesi Türközü mahallesinin 428. caddesindeki bozuk yolun üç aydır yapılmadığını açıklayan Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, bozuk yolun durumunu gösteren bir videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Köse, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

'ANKARA BECERİKSİZ BÜROKRATLARIN İNSAFINA KALDI'

Köse ilk olarak "Güzel Mamak'a 3 aydır böyle bir eziyeti reva gören Mansur Yavaş hakkında vicdan sahibi olanları konuşmaya davet ediyorum. Sokaktan, Caddeden haberi yok bunların. Ankara sahipsiz. Ankaramız beceriksiz Büyükşehir bürokratlarının insafına kalmış durumda. Yazıktır, günahtır" açıklamasında bulundu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tek tek ifşa etti: Mansur Yavaş'ın Kabilesi
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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tek tek ifşa etti: Mansur Yavaş'ın Kabilesi

"KABİLE BELEDİYECİLİĞİ İLE DOLDURULMAZ O KOLTUK"

Köse sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu rezaleti görecek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir adam dahi yok demek ki. Mansur Yavaş Başkent'e yakışan, şehre değer katan tek bir icraat yapmadığı gibi rutin işleri bile beceremedi. Ankara sahipsiz, boşuna demiyoruz kabile belediyeciliği ile doldurulmaz o koltuk diye..."

'MANSUR YAVAŞ'IN BECERİKSİZLİĞİNİN BOYUTU...'

Köse, Yavaş'a ve ayrıca gazetecilere seslenerek, "Vicdan Sahibi gazetecilere sesleniyorum. İşleri güçleri algı. Bu caddede aylardır yaşanan rezaletle ilgili mahalle halkının ve sürücülerin görüşlerini bir dinleseniz Mansur Yavaş'ın beceriksizliğinin boyutunu görürsünüz" dedi.

"SİZ YAPMAZSANIZ BİZ YAPACAĞIZ"


Daha sonra Mansur Yavaş'a seslenen Başkan Köse, "Derhal, Mamak halkına aylardır bu eziyeti yapanların görevine bugün son verin. Bu caddenin asfaltını bugünden başlayarak hemen yapın. Sayın Yavaş size, 19 Ağustos Cuma gününe kadar süre veriyorum. Bu asfaltı siz yapmazsanız biz yapacağız" ifadelerini kullandı.

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