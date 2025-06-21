Mamazadeler 25 milyonu cebe indirmiş

Sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavisi için kurulan 5 dernek, bağış adı altında topladıkları 25 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Yardımseverlerin hayvan sevgisini istismar eden 16 şüpheliden 10’u tutuklandı. Şüpheliler, bağış paralarıyla araç ve konut satın almış.
Ankara’da insanların hayvan sevgisini istismar ederek sokak hayvanları için toplanan 25 milyon lirayı zimmetlerine geçiren 10 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, “Pati Koruyucuları Derneği”, “Ankara Patili Canlar Derneği”, “Patileri Koruma Derneği”, “Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği” ve “Can Paticikler Koruma Derneği” isimlerini taşıyan kuruluşlar, yardımsever vatandaşlardan sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavisi için bağış topladı. Ancak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve diğer delillere göre bu bağışların toplam 25 milyon 440 bin 584 liraya ulaştığı ve kişisel servete dönüştürüldüğü tespit edildi.
PARALAR EV ARABA VE ŞİRKETLERE GİTTİ
Şüphelilerin söz konusu paraları şahsi banka hesaplarına aktardıkları, sahte fatura düzenleyerek görünürde hayvan maması, kulübe ve tedavi malzemesi satın almış gibi gösterdikleri, ardından bu paralarla araç, konut ve şirket sermayesi edindikleri belirlendi. Ayrıca bazı şüphelilerin kripto para hesapları ve elektronik ödeme sistemleri üzerinden de işlem yaptığı MASAK raporunda vurgulandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Başsavcılık koordinesinde Ankara merkezli olarak İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
16 ŞÜPHELİYE OPERASYON
Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 12'si yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edilirken, tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
LÜKS YAŞAMIN İZLERİ BANKA HESAPLARINDA
- Adli kaynaklardan edinilen göre, şüpheliler hakkında hazırlanan bilirkişi raporları ve banka kayıtlarında “huzur hakkı”, “bağış harcaması” veya “operasyonel gider” adı altında yapılan yüksek meblağlı para çekimleri dikkat çekti. Bu paraların lüks konut alımları, araç tescilleri ve aile fertlerine yapılan transferlerle mal varlığına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.