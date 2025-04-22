Mamazadelerin naylon fatura oyunu

Sözde hayvansever maskesi altında milyon liralık vurgun yapan ‘Mama’zadelerin, naylon faturalar ile bağışçıları dolandırdığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Buket Özgünlü ve ailesinin de aralarında olduğu 16 şüpheli hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçundan hazırlanan iddianame geçtiğimiz ay kabul edildi.





BAĞIŞLARI AİLEYE AKTARMIŞLAR

Soruşturmada yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Sayıştay uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan raporlarda, dernek faaliyetleri ile uyumsuz harcama kalemleri, yönetim kurulu üyelerine usulsüz huzur hakkı ödemeleri ve bağış paralarının akıbeti anlatıldı. Dernek kasasından çekilen paraların, Özgünlü ve ailesi başta olmak üzere çeşitli şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Aralarında baba Cemal Özgünlü, anne Fatma Özgünlü, kardeşi Tuğçe Soysal, enişte Evren Kılıç’ın banka ve kripto varlık hesaplarında yüksek meblağlarda paralar tespit edildi.





SAHTE FATURALAR DEŞİFRE EDİLDİ

Şüphelilerin “köpek maması alımı” gibi açıklamalarla düzenledikleri faturaların sahte olduğunu, gerçek bir hizmet ya da ürün teslimi gerçekleşmeden para transferi yapıldığını ortaya çıkardı. Bu şekilde elde edilen suç gelirlerinin, lüks araç ve konut alımında, özel harcamalarda kullanıldığı belirlendi. Özellikle Almina Pet Ürünleri, Scooterist Motor ve Pırlantalı Çocuklar Eğitim Kurumları adlı şirketler aracılığıyla, “mama alımı”, “araç kiralama”, “kulübe yardımı” gibi açıklamalarla para transferi gerçekleştirildi. Bu paralar ise otomobil, konut ve motosiklet alımında kullanıldı.





KARA PARA DAVASI GÖRÜLECEK

Öte yandan iddianamede yer verilen bulgulara göre dernek, adeta kara para aklama merkezi olarak çalışıyordu. İddialarda adı geçen 16 şüpheli ayrıca Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce “kara para aklama” sebebiyle 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



