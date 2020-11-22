​Mandacı zihniyet

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz skandal bir açıklamada bulundu. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli sözler sarf eden Çeviköz, ABD’de tartışmalı seçimin galibi Joe Biden’a seslenerek, “Türkiye’de demokrasiye vurgu yapsın” dedi. Çeviköz’ün skandal sözleri büyük tepki çekti. Daha önce Biden’ın Türkiye’ye yönelik, “Başkan seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim” sözlerine arka çıkan CHP’nin bu tavrı şaşırtmadı.

TÜRKİYE’Yİ SUÇLADI

Voice Of Amerika’nın haberine göre, AK Parti iktidarı döneminde Türk dış politikasının üç önemli unsurunu kaybettiğini ileri süren Çeviköz, bunları tarafsızlık, öngörülebilirlik ve güvenirlilik olarak sıraladı. “Biden’ın Türk-Amerikan ilişkilerini onarmak için Türkiye’ye Trump’ın önermediği neleri önerebileceği” sorusuna Çeviköz, “Demokrasi” yanıtını verdi.

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OYNAT 02:19 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Biden'den Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz Orta Doğu Enstitüsü'nden Gönül Tol ile bir söyleşi gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ABD'nin yeni başkanından Türkiye'ye dair atmasını istediğiniz ilk adım ne olurdu?” sorusuna “Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz” cevabını verdi. BiP'te paylaş

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BİDEN BİRÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK!

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakarette varan sözler sarf eden Çeviköz, diyalog ve işbirliğine yönelik vurgunun da AK Parti iktidarında eksik olan bir başka unsur olduğu iddiasında bulundu. Donald Trump zamanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha ziyade telefon üzerinden dış politika yürüttüğünü kaydeden Çeviköz, Biden’ın ise kurumsal ilişkileri daha çok öne çıkaracağını, bu sayede Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı’nın da ilişkilerde devreye girmesini beklediğini söyledi.

Joe Biden

DANIŞMANI GİBİ KONUŞTU!

Çeviköz, “Biden yönetiminden ilk beklentimizin şu olacağını düşünüyorum: Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına, güçler ayrılığına, demokratik reformlara, medya, ifade, toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması” diye konuştu. Biden yönetiminin Türkiye’ye bu ilkeleri hayata geçirmek için çağrı yapması gerektiğinin altını çizen Çeviköz, bunun karşılığında da iki ülke arasında ticaret ilişkilerini geliştirme yolunda adımların atılması ihtiyacını vurguladı.

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