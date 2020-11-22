Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Mandacı zihniyet
POLİTİKA

​Mandacı zihniyet

Mandacı zihniyet

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, ABD’de başkan seçilen Biden’dan Türkiye’yi uyarmasını istedi: Biden yönetiminden ilk beklentimizin şu olacağını düşünüyorum, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına çok güçlü bir vurgu yapması.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ünal Çeviköz
Ünal Çeviköz

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz skandal bir açıklamada bulundu. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli sözler sarf eden Çeviköz, ABD’de tartışmalı seçimin galibi Joe Biden’a seslenerek, “Türkiye’de demokrasiye vurgu yapsın” dedi. Çeviköz’ün skandal sözleri büyük tepki çekti. Daha önce Biden’ın Türkiye’ye yönelik, “Başkan seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim” sözlerine arka çıkan CHP’nin bu tavrı şaşırtmadı.

TÜRKİYE’Yİ SUÇLADI

Voice Of Amerika’nın haberine göre, AK Parti iktidarı döneminde Türk dış politikasının üç önemli unsurunu kaybettiğini ileri süren Çeviköz, bunları tarafsızlık, öngörülebilirlik ve güvenirlilik olarak sıraladı. “Biden’ın Türk-Amerikan ilişkilerini onarmak için Türkiye’ye Trump’ın önermediği neleri önerebileceği” sorusuna Çeviköz, “Demokrasi” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Biden'den Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz
OYNAT 02:19
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Biden'den Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz
Orta Doğu Enstitüsü'nden Gönül Tol ile bir söyleşi gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ABD'nin yeni başkanından Türkiye'ye dair atmasını istediğiniz ilk adım ne olurdu?” sorusuna “Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz” cevabını verdi.


BİDEN BİRÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK!

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakarette varan sözler sarf eden Çeviköz, diyalog ve işbirliğine yönelik vurgunun da AK Parti iktidarında eksik olan bir başka unsur olduğu iddiasında bulundu. Donald Trump zamanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha ziyade telefon üzerinden dış politika yürüttüğünü kaydeden Çeviköz, Biden’ın ise kurumsal ilişkileri daha çok öne çıkaracağını, bu sayede Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı’nın da ilişkilerde devreye girmesini beklediğini söyledi.

Joe Biden

DANIŞMANI GİBİ KONUŞTU!

Çeviköz, “Biden yönetiminden ilk beklentimizin şu olacağını düşünüyorum: Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına, güçler ayrılığına, demokratik reformlara, medya, ifade, toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması” diye konuştu. Biden yönetiminin Türkiye’ye bu ilkeleri hayata geçirmek için çağrı yapması gerektiğinin altını çizen Çeviköz, bunun karşılığında da iki ülke arasında ticaret ilişkilerini geliştirme yolunda adımların atılması ihtiyacını vurguladı.

Biden’dan destek isteyen Kılıçdaroğlu’na CHP’lilerden tepki: Halka değil ABD’ye güveniyor
GÜNDEM
Biden’dan destek isteyen Kılıçdaroğlu’na CHP’lilerden tepki: Halka değil ABD’ye güveniyor
Abone Ol Google News
Aydınlık günler bizi bekliyor

Aydınlık günler bizi bekliyor

​Salgın sürecinde diğer ülkelere göre pozitif ayrıştık.
Albayrak ve Güven ailesinin mutlu günü

Albayrak ve Güven ailesinin mutlu günü

​Muhammed Sinan Albayrak ile Gizem Güven dünya evine girdi.
ElindeYasinlerin kanı var

Elinde
Yasinlerin kanı var

​Terör baronu Demirtaş'ı aklama yarışı başladı.
HDP'den <br>İYİ Parti itirafı

HDP'den
İYİ Parti itirafı

2018'de muhalefetin ortak bir anayasa girişimi oldu.

Mehmetçik Karabağ görevine hazır

Mehmetçik Karabağ görevine hazır

​İntikal için Erdoğan'ın talimatı bekleniyor.

Fransız nazizmi!

Fransız nazizmi!

​Karikatürlere karşı çıkan sınır dışı edilebilir.
Yasağı yanlış anladılar

Yasağı yanlış anladılar

​Bir çok kentin meydanı boş kaldı.
Ermenistan <br>her yeri yakıp yıktı

Ermenistan
her yeri yakıp yıktı

​MSB'den 'Ağdam' paylaşımı.
Kritik galibiyet

Kritik galibiyet

​Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
Yunanistan'ın <br>açıklama saplantısı

Yunanistan'ın
açıklama saplantısı

Dışişleri, Yunanistan'ın yapması gerekeni açıkladı.
İlk yerli uydu 2022'de uzayda

İlk yerli uydu 2022'de uzayda

Bakan Karaismailoğlu, ​6-A uydusunun fırlatılma tarihini duyurdu.

Sokağa çıkma <br>yasağı başladı

Sokağa çıkma
yasağı başladı

İşte yasakla ilgili istisnalar.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

Can yakan koronavirüs verileri açıklandı.
Uluslararası foruma<br>kritik uyarı

Uluslararası foruma
kritik uyarı

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, video mesaj gönderdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.