Manevi iklim yaşatılacak

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Ramazan’ın manevi ikliminin deprem bölgesindeki vatandaşları iyileştirmesi için Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortaklığında yardım faaliyetleri yapılmaya başlandı. Bu kapsamda kurulan iftar ve sahur çadırları yanında hazırlanan 500 çadır mescitte Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılınacak.
DAYANIŞMA GÜÇLENDİRİLİYOR
Ramazan ayı boyunca “Beklenen Sensin” temasıyla yardımlarını gerçekleştirecek TDV toplumsal dayanışma bilincini güçlendirmek ve depremzedelerin yaralarını sarmak için faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu deprem bölgesine yönlendirecek. Aynı zamanda depremden etkilenmeyen illerde de müftülükler ve TDV şubeleri üzerinden yardım çalışmaları devam edecek.
2.5 MİLYON İNSANA ULAŞACAK
TDV, kurduğu 41 iftar ve sahur çadırının yanı sıra Ramazan’da ilk etapta 100 bin gıda kolisi, 100 bin hijyen paketi, 150 bin alışveriş yardım kartı, bir milyon 500 bin iftar-sahur ikramı ve 50 bin bayramlık kıyafet dağıtarak 2,5 milyondan fazla insana yardım ulaştırmayı hedefliyor.