Manevi iklim yaşatılacak

Ramazan’ın manevi ikliminin deprem bölgesindeki vatandaşları iyileştirmesi için Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortaklığında yardım faaliyetleri yapılmaya başlandı. Bu kapsamda kurulan iftar ve sahur çadırları yanında hazırlanan 500 çadır mescitte Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılınacak.

DAYANIŞMA GÜÇLENDİRİLİYOR

Ramazan ayı boyunca “Beklenen Sensin” temasıyla yardımlarını gerçekleştirecek TDV toplumsal dayanışma bilincini güçlendirmek ve depremzedelerin yaralarını sarmak için faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu deprem bölgesine yönlendirecek. Aynı zamanda depremden etkilenmeyen illerde de müftülükler ve TDV şubeleri üzerinden yardım çalışmaları devam edecek.

2.5 MİLYON İNSANA ULAŞACAK