Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa'da, 60 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

Manisa'da, 60 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

17:198/06/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Çok sayıda suçtan aranan şüpheli, gözaltına alındı.
Çok sayıda suçtan aranan şüpheli, gözaltına alındı.

Manisa'da polisin şüphe üzerine durdurduğu takside, hakkında çeşitli suçlardan toplam 60 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.K. (45) yakalandı. 2'si kasten öldürme olmak üzere çok sayıda suçtan aranan şüpheli, gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli Yunus timleri, Akmescit Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda, şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.

Taksideki müşteri A.K.'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda cezaevi firari olduğu ve hakkında 7 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi. Polisin incelemeyi derinleştirmesi sonucu A.K.’nin 2 kasten öldürme, 2 kasten yaralama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a muhalefet ile 'firar' suçlarından arandığı, hakkında toplamda 60 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklanıp, cezaevine gönderildi.





#Manisa
#firari
#hapis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet yaz kursu ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi açıkladı