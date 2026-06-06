Gümüşhane’de eşini odunla döverek ölümüne neden olan zanlı yakalandı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde 2 Haziran tarihinde odun istifleyen Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Halis Pekin elindeki odunla eşini dövdükten sonra kamyonetine binip uzaklaştı. Mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde başından yaralanan Arzu Pekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.