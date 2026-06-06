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Gümüşhane’de eşini odunla döverek ölümüne neden olan zanlı yakalandı

Gümüşhane’de eşini odunla döverek ölümüne neden olan zanlı yakalandı

19:246/06/2026, Cumartesi
DHA
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Eşini odunla döverek öldüren şüpheli depoda yakalandı
Eşini odunla döverek öldüren şüpheli depoda yakalandı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin'i darbederek ölümüne yol açan ve olay yerinden kamyonetiyle kaçan firari şüpheli Halis Pekin, saklandığı depoda jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde 2 Haziran tarihinde odun istifleyen Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Halis Pekin elindeki odunla eşini dövdükten sonra kamyonetine binip uzaklaştı. Mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde başından yaralanan Arzu Pekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Firari şüpheli depoda yakalandı

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Halis Pekin'in kamyonetini Gümüşhane-Trabzon kara yolunda terk edilmiş halde buldu. Ekipler, firari şüpheliyi, Torul’da saklandığı depoda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusu için emniyete götürüldü.



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