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Narin Güran soruşturması gölgesinde kavga büyüdü: Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada beş kişi yaralandı

Narin Güran soruşturması gölgesinde kavga büyüdü: Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada beş kişi yaralandı

20:235/06/2026, Cuma
DHA
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, aralarında Narin Güran cinayetinden tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin de olduğu iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada beş kişi yaralandı. Olayla ilgili dört şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Narin Güran soruşturmasında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu M.B.(16) ile yeğeni M.B.'nin(16) de aralarında olduğu 2 grup arasında tartışma çıktı.

Olayda Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni ile M.A.K. (16), F.K. (17) ve F.K. (14) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma başlatıldı. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan araştırmada, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.



Öte yandan, Nevzat Bahtiyar’ın oğlu M.B.'nin olay yerinde bir evin çatısında pompalı tüfekle görülmesi üzerine, çatıdaki aramada 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 19 fişek ele geçirildi. Olay yerinden kaçan M.B.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

#Nevzat Bahtiyar
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