Odunla vahşet: Gümüşhane'de kan donduran olay, 26 yaşındaki Arzu eşi tarafından öldürüldü

18:142/06/2026, Salı
DHA
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Halis Pekin (27) tartıştığı eşi Arzu Pekin’i (26) başına odunla vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Odun istifleyen Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Halis Pekin elindeki odunla eşini dövdükten sonra kamyonetine binip uzaklaştı.

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde başından yaralanan Arzu Pekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Halis Pekin'in kamyonetini Gümüşhane-Trabzon kara yolunda terk edilmiş halde buldu. Ekiplerin, Halis Pekin’i yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

#Gümüşhane
#Odun
#Cinayet
