Gümüşhane'de feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu

20:3731/05/2026, Pazar
Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Gümüşhane merkeze bağlı Aşağı Alıçlı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen 52 yaşındaki Resul Çelik, bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Aşağı Alıçlı köyü mevkisinde K.Ö'nün kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Resul Çelik'e (52) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.​​​​​​​



