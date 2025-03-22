Manisa'da acı kaza: Devrilen traktörünün altında hayatını kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Süleymanköy Mahallesi'nde saat 18.40 sıralarında, Cevat Ercan (63) kendisine ait 45 YP 023 plakalı traktör ile zeytin tarlasını sürerken henüz bilinmeyen bir nedenle traktörün kontrolünü kaybetti.

Tarladaki eğimli arazide devrilen traktörün altında kalan Ercan, olay yerinde yaşamını yitirdi.