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Manisa'da acı kaza: Devrilen traktörünün altında hayatını kaybetti

Manisa'da acı kaza: Devrilen traktörünün altında hayatını kaybetti

23:2622/03/2025, Cumartesi
IHA
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Devrilen traktörünün altında hayatını kaybetti.
Devrilen traktörünün altında hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Devrilen traktörünün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Süleymanköy Mahallesi'nde saat 18.40 sıralarında, Cevat Ercan (63) kendisine ait 45 YP 023 plakalı traktör ile zeytin tarlasını sürerken henüz bilinmeyen bir nedenle traktörün kontrolünü kaybetti.
Tarladaki eğimli arazide devrilen traktörün altında kalan Ercan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Cevat Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, traktörün devrilme nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.



#Manisa
#Traktör
#Ölüm

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