Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa'da kadın çalışana bıçakla saldıran şüpheli itiraz sonrası tutuklandı

Manisa'da kadın çalışana bıçakla saldıran şüpheli itiraz sonrası tutuklandı

18:2019/08/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Manisa'da kadın çalışana bıçakla saldıran şüpheli itiraz sonrası tutuklandı
Manisa'da kadın çalışana bıçakla saldıran şüpheli itiraz sonrası tutuklandı

Manisa Turgutlu'da bir şarküteride kadın çalışana bıçakla saldırıp, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Mülayim Pehlivan, savcılığın itirazı sonrası tekrar gözaltına alınıp tutuklandı.

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 16 Ağustos’ta saat 10.30 sıralarında Turan Mahallesi Uray Sokak’taki bir şarküteride meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen Mülayim Pehlivan, girdiği şarküteride tartıştığı kadın çalışana bıçakla saldırdı. Kadın çalışan, yaşanan kargaşadan yararlanıp, iş yerinden kaçtı. Sesleri duyan çevredekiler de olay yerinden kaçmaya çalışan Pehlivan'ı yakalayıp, darbetti. Şarküteridekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pehlivan, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polisi görünce intihar girişiminde bulundu


Tedavi altına alınan Pehlivan, kaçtı. Polisin takip ettiği şüpheli, hastanenin karşısında bulunan Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda eline geçirdiği bıçakla intihar girişiminde bulundu. Polis, bıçağı karnına dayayan şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Ancak polislere direnen Pehlivan, yanına kimseyi yaklaştırmadı. Pehlivan'ın bir anlık dalgınlığından yararlanan bir polis memuru, arkasından dolanıp, copla vurarak elindeki bıçağı düşürdü. Ardından şüpheli etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Pehlivan'nın kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtildi.


Saldırı anı kamerada


Pehlivan'ın şarküteriye girerek kadın çalışana bıçakla saldırdığı anlara ait iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Pehlivan'ın iş yerine girdikten sonra kadın çalışana bıçak çektiği, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp, başına vurduğu, kadının ise iş yerinden çıkıp koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca kadın çalışanın çığlıklar attığı, 'Kurtarın beni' diye bağırdığı da duyuldu.


Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı


Pehlivan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Pehlivan önceki gün çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest kaldığını öğrenen kadının yakınları ve vatandaşlar, duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.


Savcılık itiraz etti ve tutuklandı


Pehlivan, savcılığın itirazı sonrası tekrar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pehlivan, çıkarıldığı mahkemede 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.




#Mülayim Pehlivan
#Manisa
#Turgutlu
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS tercih sonuçlarında son viraj: 2025 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama linki