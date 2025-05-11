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Manisa'da Ters yöne giren traktör sürücüsü kazaya davetiye çıkardı

Manisa'da Ters yöne giren traktör sürücüsü kazaya davetiye çıkardı

17:4311/05/2025, Pazar
IHA
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Manisa'da Ters yöne giren traktör sürücüsü kazaya davetiye çıkardı
Manisa'da Ters yöne giren traktör sürücüsü kazaya davetiye çıkardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Ankara-İzmir karayolunda ters yönde ilerleyen traktör sürücüsü, adeta faciaya davetiye çıkardı. Traktör sürücüsüne 15 bin 587 TL para cezası kesilerek, ehliyetine el konuldu.

Olay, sabah saatlerinde Ankara-İzmir karayolunun Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi istikametinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, 45 ZB 0917 plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör, yoğun araç trafiğinin yaşandığı anayolda ters yönde ilerlemeye başladı. Sürücülerin dikkatli manevraları sayesinde herhangi bir kaza yaşanmazken, traktörün ters yönde ilerleyişi yürekleri ağızlara getirdi.

Durumu fark eden vatandaşlar, büyük bir tehlike oluşturan traktör sürücüsünü cep telefonlarıyla görüntüleyerek yetkililere ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücünün kimliğini tespit etmek ve gerekli işlemleri yapmak üzere çalışma başlattı. Traktör sürücüsüne çeşitli suçlardan toplam 15 bin 587 TL para cezası kesilirken, sürücünün ehliyetine el konulduğu ve traktörün trafikten men edildiği öğrenildi.



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