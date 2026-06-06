Mardin ve İstanbul’da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, fuhuş suçunu organize ederek teşvik ettiği, aracılık yaptığı ve yer temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik Mardin ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 950 TL ve 300 avro nakit para ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.