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Mardin ve İstanbul’da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 6 tutuklama

Mardin ve İstanbul’da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 6 tutuklama

12:176/06/2026, Cumartesi
IHA
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Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin merkezli eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 tutuklama.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, fuhuş suçunu organize ederek teşvik ettiği, aracılık yaptığı ve yer temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik Mardin ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 950 TL ve 300 avro nakit para ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli işlem uygulandı.



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