Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin'de okul çıkışında öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı

Mardin'de okul çıkışında öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı

16:239/05/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Mardin'de okul çıkışında öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı
Mardin'de okul çıkışında öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğretmen Abdurrahim Yılmaz'ın (40) okul çıkışı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturmada şüpheli İ.E. yakalandı. Şüphelinin, saldırıyı 25 Mart 2022'de Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden yakınları Ferman ve Tuncay Ertaş'ın intikamını almak için gerçekleştirdiği iddia edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu'nun arka bahçesinde meydana geldi.

Ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışı motosikletine bindiği sırada, silahlı saldırıya uğradı. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Yılmaz yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahim Yılmaz, kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yılmaz'ın cenazesi, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Halkalı Mahallesi'nde toprağa verildi.

'İntikam' iddiası

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İ.E., Nusaybin ilçesinde yakalandı. Şüphelinin, saldırıyı 25 Mart 2022'de Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden yakınları Ferman ve Tuncay Ertaş'ın intikamını almak için gerçekleştirdiği iddia edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



#Mardin
#okul
#cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anneler günü yaklaşıyor! Anneye ne hediye alınır? Anneler günü için alınabilecek en çok tercih edilen hediye fikirleri 2025