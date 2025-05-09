Giresun'da lisede cinayet: Okul hizmetlisi kantinde çalışan 2 kadını öldürdü

Alınan bilgiye göre, Sosyal Bilimler Lisesi'nde hizmetli kadrosunda çalışan A.T. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle kantinde çalışan Rana ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu'nu silahla vurarak öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi çağrılırken, ağır yaralanan 2 kadına müdahale edildiği ancak kurtarılmadıkları öğrenildi. Kaçan A.T.'yi yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.