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Giresun'da lisede cinayet: Okul hizmetlisi kantinde çalışan 2 kadını öldürdü

Giresun'da lisede cinayet: Okul hizmetlisi kantinde çalışan 2 kadını öldürdü

12:249/05/2025, Cuma
IHA
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Giresun'da lisede cinayet: Okul hizmetlisi kantinde çalışan 2 kadını öldürdü
Giresun'da lisede cinayet: Okul hizmetlisi kantinde çalışan 2 kadını öldürdü

Giresun'un Aksu mahallesinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde bugün sabah saatlerinde okul hizmetlisi olarak çalışan şahıs, kantininde görev yapan Rana ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu'nu silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Sosyal Bilimler Lisesi'nde hizmetli kadrosunda çalışan A.T. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle kantinde çalışan Rana ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu'nu silahla vurarak öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi çağrılırken, ağır yaralanan 2 kadına müdahale edildiği ancak kurtarılmadıkları öğrenildi. Kaçan A.T.'yi yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan A.T.'nin bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu ve eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı öğrenildi.




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