Sahte araç kiralama sitesiyle 122 kişiyi dolandırdılar

Kocaeli

'de araç kiralama internet sitesi üzerinden dolandırılan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İncelemede, sahte araç kiralama sitesi aracılığıyla 122 kişinin dolandırıldığını, şüphelileri İ.Ö., O.G. ve T.G. tarafından yönlendirildiğini ve şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 180 milyon TL'lik para hareketliliği olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 109 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.