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Mardin’de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın ağır yaralandı: Tedavisi sürüyor

Mardin’de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın ağır yaralandı: Tedavisi sürüyor

00:3022/06/2026, Pazartesi
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı 78 yaşındaki Kamile G. ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaşlı kadının tedavisi sürüyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi’nde otomobilin çarptığı 78 yaşındaki Kamile G. (78) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Kamile G.’ye (78) Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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