Mardin’de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın ağır yaralandı: Tedavisi sürüyor

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi’nde otomobilin çarptığı 78 yaşındaki Kamile G. (78) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Kamile G.’ye (78) Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.