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Kayseri'de otomobil yayaya çarpıp kaçtı: Bir kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de otomobil yayaya çarpıp kaçtı: Bir kişi hayatını kaybetti

23:0521/06/2026, Pazar
G: 22/06/2026, Pazartesi
IHA
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı 43 yaşındaki yaya Serdar Coşkun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından aracını evinin otoparkına bırakan sürücü S.Ö., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak polise teslim oldu.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir otomobilin çarpıp kaçması sonucu ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında S.Ö. (22) yönetimindeki 38 AHS 929 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Serdar Coşkun’a (43) çarparak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Coşkun, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Coşkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Coşkun’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Otomobili evine park edip, polise teslim olmuştu

Kaza sonrası kaçan S.Ö., 38 AHS 929 plakalı otomobilini ikamet ettiği binanın otoparkına park etikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak polise teslim olmuştu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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