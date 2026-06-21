Kayseri'de otomobil yayaya çarpıp kaçtı: Bir kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında S.Ö. (22) yönetimindeki 38 AHS 929 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Serdar Coşkun’a (43) çarparak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Coşkun, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Coşkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Coşkun’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.