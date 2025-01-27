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Marmara'da korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi

Marmara'da korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi

Seda Ekinci
Seda Ekinci
13:5327/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Marmara Bölgesi'nde merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan bir deprem meydana geldi. 4.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı
İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


Meydana gelen deprem kısa süreli panik oluştururken, yetkililer herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirtti.


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Marmara'da korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi
Gündem / İstanbul
27 Ocak, Pazartesi

Kocaeli Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Oruç, tvnet'e özel açıklamalarda bulundu.
"Yakın zamanda Bursa Havzası civarında küçük ve orta büyüklükte depremlerin olduğunu görüyoruz"
diyen Prof. Dr. Oruç,
"Özellikle Bursa'nın 1855 yıkıcı depreminden sonra bir sessizlik dönemi var. O sessizlik döneminden sonra büyük bir boşluk olması ve sessizlik döneminden sonra böyle depremlerin yaşanması açıkçası bizi korkutuyor"
dedi.


#deprem
#Marmara Bölgesi
#Bursa

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