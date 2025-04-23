Marmara’da müsilaj alarmı

Marmara'nın müsilaj haritası 2021'e dönüş alarmı veriyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden bilim insanlarının hazırladığı, Marmara Denizi'ndeki müsilajın son durumunu gösteren harita, 2021'deki yoğun müsilaj dönemiyle büyük benzerlik gösteriyor. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden 15 bilim insanı, Bilim-2 araştırma gemisi ile Marmara Denizi'nde 10 gün boyunca 60 ayrı istasyonda inceleme yaptı. Enstitünün yaptığı en kapsamlı müsilaj seferi olan ve geçen hafta tamamlanan çalışma kapsamında, çeşitli derinliklerden numuneler alınarak gemideki laboratuvarlarda analiz edildi.

Gemi seferi öncesinde de yüksek çözünürlüklü, otonom deniz araçlarıyla 1 ay boyunca veri toplandı. Toplanan verilerin analizleri sonucunda Marmara Denizi’ndeki müsilaja neden olan ve olabilecek kirlilik, tuzluluk, sıcaklık, klorofil, fitoplankton, zooplankton, oksijen ve ışık miktarı ile bulanıklığın nedenlerine ilişkin bulgular elde edildi. Bu bulgular, enstitünün 2021 yılında yapılan müsilaj çalışmalarındaki verileriyle kıyaslandı. Analizler sonucunda ortaya çıkan verilerle 2021'den günümüze evreleri ortaya koyacak şekilde 3 ayrı harita hazırlandı. Bunların ilki, Haziran 2021'de müsilajın en yoğun şekilde görüldüğü döneme ait harita oldu. Eylül 2021'i gösteren ikinci haritada, müsilajın azaldığı ve temizleme çalışmalarının etkili olmaya başladığı görüldü. Nisan 2025'i gösteren üçüncü harita müsilajın yeniden yoğunlaşmaya başladığını, 2021 Haziran ayına benzer şekilde denizin neredeyse tamamını kapladığını ortaya koydu.