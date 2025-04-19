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Müsilaj tehlikesi yeni kriterle bitecek

Müsilaj tehlikesi yeni kriterle bitecek

Merve Safa Akıntürk
04:0019/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Çalışma seneye tamamlanacak.
Çalışma seneye tamamlanacak.

Marmara Denizi'ni 2021 yılında etkisi altına alan müsilaj felaketi, Türkiye'nin su politikalarında köklü değişikliklere kapı araladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürütücüsü olduğu “Türkiye'nin Endüstriyel Atık Su Profilinin Belirlenmesi Projesi”, sanayi kaynaklı su kirliliğinin önüne geçilmesi adına önemli bir eşik olarak görülüyor. 2026 yılı ekim ayında tamamlanması hedeflenen proje ile tüm sanayi sektörlerinin atık su profili çıkarılacak, sektörel deşarj kriterleri geliştirilecek.


BALIKIÇILIKTA KAPSAMA ALINDI

Balıkçılık tesisleri de bu kapsamda yeniden değerlendirilecek sektörler arasında yer alıyor. Halihazırda sadece kimyasal oksijen ihtiyacı ile sınırlandırılan balıkçılık tesislerinin deşarj standartları, yeni proje kapsamında genişletilecek. Uzman bir akademik kadro eşliğinde sürdürülen proje, sadece mevcut deşarj kriterlerini güncellemeyi değil, aynı zamanda Türkiye'nin atık su yönetim modelini kökten dönüştürmeyi hedefliyor.


Müsilaj gibi artan çevre felaketleri endüstriyel atık su yönetiminde kapsamlı önlemleri beraberinde getirdi. Türkiye’nin Endüstriyel Atık Su Profilinin Belirlenmesi Projesi ile sanayi sektörlerinin atık su profilleri çıkarılacak ve sektörel bazda deşarj kriterleri yeniden belirlenecek.


#müsilaj
#çevre felaketi
#endüstriyel atık
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