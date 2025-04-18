Müsilaja 'tarım sigortası' garantisi

Raporda, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin artırılmadan veya doğru artıma uygulanmadan sulara bırakılan kentsel, endüstriyel ve tarımsal kökenli kirleticilerden kaynaklandığının altı çizildi. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinin mevzuata ve tekniğine uygun olarak işletilmesi, Sürekli Atık Su İzleme Sisteminin devreye alınması, by-pass hattının kapatılarak taşkın önleyici teşkil edilmesi ve online izlenmesi tavsiye edildi., Tesisin 4'üncü fazının devreye alınması ile ilgili çalışmalar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması önerildi.

İç Körfeze ulaşan derelerde temizlik çalışmaları ile tüm atık su hatlarına ve yağmur suyu kanallarına yapılan bağlantıların İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanması da öneriler arasında yer aldı. Alıcı ortama yapılan karasal ve gemi kaynaklı tüm deşarjlar ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kontrol altına alınması da tavsiye edildi. Körfezde acilen dip tarama çalışması yapılacak alanlar tespit edilmesi ile deniz suyunu filtre ederek beslenen su ürünlerine yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlemeler yapılması da tavsiye edildi.