Müsilaja 'tarım sigortası' garantisi

Müsilajdan kaynaklanan riskler nedeniyle su ürünleri sektörünün uğrayacağı zararların tarım sigortaları kapsamına alınması tavsiye edildi.
TBMM Balıkçılığın Sorunlarını Araştırma Komisyonu 1,5 yılın sonunda raporunu hazırlayabildi. Raporda, balıkçıların müsilajdan kaynaklı aylık gelir kaybının yaklaşık 100 milyon lira, gider artışınınsa yaklaşık 60 milyon lira olduğunun tespit edildiği bildirildi. Müsilaj oluşumların önlenmesi için midye, istiridye, deniz patlıcanı gibi suyu filtre ederek beslenen türlerin yetiştiriciliği teşvik edilerek üretim planlaması kapsamında alınması önerildi. Müsilajdan kaynaklanan riskler nedeniyle su ürünleri sektörünün uğrayacağı zararların tarım sigortaları kapsamına alınması tavsiye edildi.
CHP’Lİ BELEDİYEYE KÖRFEZ ÖNERİLERİ
Raporda, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin artırılmadan veya doğru artıma uygulanmadan sulara bırakılan kentsel, endüstriyel ve tarımsal kökenli kirleticilerden kaynaklandığının altı çizildi. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinin mevzuata ve tekniğine uygun olarak işletilmesi, Sürekli Atık Su İzleme Sisteminin devreye alınması, by-pass hattının kapatılarak taşkın önleyici teşkil edilmesi ve online izlenmesi tavsiye edildi., Tesisin 4'üncü fazının devreye alınması ile ilgili çalışmalar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması önerildi.
KÖRFEZ’E ACİL DİP TARAMASI
İç Körfeze ulaşan derelerde temizlik çalışmaları ile tüm atık su hatlarına ve yağmur suyu kanallarına yapılan bağlantıların İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanması da öneriler arasında yer aldı. Alıcı ortama yapılan karasal ve gemi kaynaklı tüm deşarjlar ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kontrol altına alınması da tavsiye edildi. Körfezde acilen dip tarama çalışması yapılacak alanlar tespit edilmesi ile deniz suyunu filtre ederek beslenen su ürünlerine yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlemeler yapılması da tavsiye edildi.
Aslan balığına teşvik
* Balon balıklarını azaltmak için uygulanan desteklerin genişletilmeli.
* İstilacı türlere karşı aslan balığı gibi türler ekonomiye kazandırılmalı.
* Yeni teknolojilerden de faydalanarak izleme sistemleri geliştirilmeli.
Barınakların yarısının imarı yok
Balıkçı barınaklarının yarısının imar planı bulunmadığına dikkat çekilen raporda, Türkiye genelindeki mevcut balıkçı barınaklarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar planlarına işlenmesi sağlanması da istendi.