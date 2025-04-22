Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'nın Mudanya kıyılarında müsilaj görüldü: Marmara Denizi'nde yayılmaya devam ediyor

Bursa'nın Mudanya kıyılarında müsilaj görüldü: Marmara Denizi'nde yayılmaya devam ediyor

13:0322/04/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Müsilaj, Mudanya sahilinde yoğunlaşarak su yüzeyinde köpüksü bir tabaka oluşturdu.
Müsilaj, Mudanya sahilinde yoğunlaşarak su yüzeyinde köpüksü bir tabaka oluşturdu.

Bursa'nın Mudanya ilçesi kıyılarında müsilaj etkisini gösterdi. Marmara Denizi'nde yayılmaya devam eden müsilaj, Mudanya sahilinde yoğunlaşarak su yüzeyinde köpüksü bir tabaka oluşturdu.

Bursa'nın Mudanya ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü. Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, Mudanya sahilinde de yoğunlaştı.


Sahil bandını çevreleyen müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu. Müsilaj, çevre sakinleri ile bölgeyi gezmeye gelenler tarafından da fark edildi.



#bursa
#mudanya
#müsilaj
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor! Bugün (22 Nisan 2025) dolar, euro, sterlin ne kadar, kaç lira oldu? 1 Dolar kaç TL?