Maydonoz'un müşaviri Kaynak'tan

FETÖ’nün yeni nesil himmet ağı olarak deşifre olan Maydonoz Döner’in tutuklanan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Şeyhin’in ifadesinde iki isim kritik öne çıkıyor. Bu isimlerden biri şirkette yasal olarak hiçbir bağı olmayan Metin Eroğlu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın mahrem yapılanmasında görev alan Eroğlu, şirketin gölge patronu gibi. Diğeri ise Kaynak Holding’in mali müşavirliğini yaptıktan sonra Maydonoz Döner’e geçen Alim Demirci.





KOMAGENE’DEN TANIŞIYORLAR

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Şeyhin’in ifadesiyle, Maydonoz Döner’in bağlı olduğu Somca Gıda’ya bir Arap firmasının ortaklık teklifinde bulunduğu gün yüzüne çıktı. Bu yatırımcı şirketin yüzde 10-15’lik hissesini satın almak için görüşme talebinde bulundu. Şeyhin ifadesinde, bu taleple ilgili Alim Demirci ve Metin Eroğlu’na ulaşıldığını belirterek, “Bu iki şahıs önceden Komagene’de tanıştıklarını bana söylemişlerdi. Aynı teklifi Komagene için de yaptıklarını bana söylediler” dedi. Hesabına milyonlarca lira aktarılan Demirci’nin, Antalya Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada Ömer Şeyhin ile 126 kez irtibat kurduğu belirlendi.





2024’TE TAHLİYE OLMUŞ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanma içinde öğretmen olarak görev yapan Metin Eroğlu’nun 4 Bylock kullanıcı kaydının bulunduğu belirlendi. 2018 yılında İstanbul ve Konya Başsavcılıkları’nca yürütülen soruşturmalarda FETÖ bağlantısı sebebiyle hakkında işlem yapılan Metin Eroğlu 19 Mart 2023’te hapse girdiği, 24 Ocak 2024 tarihinde ise tahliye olduğu belirtildi.





ŞİRKETİ GÜVENCEYE ALACAKLARDI

Bu iki isim Somca Gıda’yı Arap yatırımcılara satarak şirketi güvence altına almaya çalıştığı tespit edildi. Savcılığın yaptığı inceleme sonrası şüphelilerin deşifre olmaları halinde yabancı yatırımcının nüfuzunu kullanmayı amaçladığı ortaya konuldu. Ömer Şeyhin ve şirket ortakları ile kimliği henüz belirlenemeyen yabancı yatırımcı arasında 2 Aralık 2024 tarihinde İstanbul’da görüşme gerçekleştiği belirtilirken, bu görüşmede şirketle yasal olarak hiçbir bağı olmayan Eroğlu'nun olması dikkat çekti. Eroğlu’nun da şirket yetkilisi gibi yatırımcıları kapıda karşıladığı ortaya çıkarıldı. Teklifi kabul eden Şeyhin, bu olayla ilgili Kaynak Holding’in mali müşaviri Alim Demirci, Kocaeli Başsavcılığı’nın 2017 yılındaki soruşturmasında FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasında aktif rol alan Gökmen Ertaş, şirketin yüzde 1 ortağı FETÖ bağlantılı Mehmet Kaşlı ve Metin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapısı içinde öğretmen olarak görev alan Eroğlu ile Maltepe’deki ofiste görüştükleri belirlendi. Bu görüşmede bir Arap şirketinin Somca Gıda’nın hisselerine talip olduğunu ve bu konuda Metin Eroğlu ve Gökmen Ertaş ile çeşitli zamanlarda görüştüklerini itiraf etti.





DEŞİFRE OLURSAK B PLANI DEVREDE

Somca Gıda olası risklere karşı garanti altına almaya yönelik çalışmalar yürüten şahıslara ilişkin yapılan incelemelerin ardından savcılık, şahısların deşifre olmaları halinde uygulamaya koyacağı B planına dikkat çekti. Buna göre, şahısların şirket içindeki örgüt faaliyeti deşifre olduğunda yabancı yatırımcının nüfuzundan yararlanmayı amaçladı. Aynı zamanda şirketin aşırı büyümesi sonucu yüksek bedellerle şirketin belirli oranda hissesinin satılarak sıcak para akışının sağlanması çalışıldığı da ortaya çıkarıldı.



