Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: Zanlıların 102'si ByLock kullanmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal yapılanmasına yönelik Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Maydonoz Döner restoran zinciriyle örgüte üye olmak suçundan kaydı olanlar arasında yaklaşık 220 milyon liralık işlem hacmi olduğu belirlenmişti. 353 şüpheliden 83'ünün daha önce kamu görevinden çıkarıldığı, 197'si hakkında FETÖ kapsamında adli işlem kaydı bulunduğu, adli işlem görenlerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı, 102'sinin ise örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu MASAK tarafından tespit edildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunun ayrıntılarında, gözaltına alınan şüphelilerin örgütle bağlantısı dikkati çekti.
İhraç edilen vali yardımcısı ve kaymakamlar arasında hesap hareketliliği
Daha önceden haklarında FETÖ'den işlem yapılan ve etkin pişmanlık yasasından yaralanmayanların şirkette değer gördüğü, FETÖ ile iltisaklı bu kişilere yüzde 5 ile yüzde 10 arasında pay ve gayri resmi ortaklık verildiği tespit edildi.
Zanlıların, şüphe çekmemek için kendi hesaplarına "yüzde 5 hisse payı" açıklamalı para transferi yaptığı, şubelerde garson, kasiyer olarak SGK kaydı olan çalışanların şirket yetkililerine yüksek meblağda para transfer ettiği, takibe alınmamak için "hesaptan para gönderilmemesi" yönünde birbirlerini uyardığı, döner zincirinin şubelerine eleman alırken "soruşturması var mı, bizden mi" diye görüşmeler yaptığı ve etkin pişmanlıktan faydalandığı anlaşılan çalışanlara ise hisse vermeyip, bu kişileri işten çıkardığı saptandı.
FETÖ üyeleri ile 220 milyon liralık işlem hacmi
Franchising (isim hakkı) sistemiyle olağandışı büyüyen şirketin, illerdeki bayiliklerini yapan örgüt üyelerinin ticari geçmişleri olmamasını fırsat bilerek, sistemsel açıklar oluşturup, düşük vergi bildiriminde bulunduğu da tespit edildi.
Yapılan denetimlerde maliye birimleri tarafından kesilen cezaların, franchising sisteminde yer alan şubelere ödetilerek şirket genel merkezinin bu parasal yükümlülüklerden kurtarıldığı, bu sayede şirkete giren nakit akışının arttığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınanların 102'si ByLock kullanıcısı
Kuruluşundan bu yana yaklaşık 400 şubeye sahip döner zincirinin olağan dışı büyüme gösterdiği, kamuoyunda görünürlüğünü artırmaya yönelik reklamlara ağırlık vererek firma değerini yükseltmeye çalıştığı ve 7 ülkede bayilikleri bulunan şirketin, bu yöntemle yurt dışından para transferini ticari faaliyet gibi göstermeyi amaçladığı belirtildi.