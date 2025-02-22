400 şubeli dönerci FETÖ'nün çıktı

‘Maydonoz Döner’ isimli yemek şirketi zincirine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, 353 şüpheli gözaltına alındı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgiye göre, Maydonoz Döner’deki FETÖ yapılanması ilk olarak, deniz yoluyla yurt dışına kaçarken yakalanan TSK’dan ihraç bir askerin dijital kayıtlarında tespit edildi. FETÖ’nün yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında incelenen dijital kayıtlarda Maydonoz Döner’deki FETÖ bağlantıları deşifre edildi. Başsavcılık koordinesinde 1,5 yıldır sürdürülen çalışmalara Emniyet Genel Müdürlüğü, MASAK ve MİT destek verdi. Yapılan çalışmalarda şirket üzerinden isim hakkı usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ ile bağlantısı devam eden kişilere gayriresmi ortaklık verdiği ortaya çıktı. Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi Referans Temelli Büyüme diye adlandırdığı belirlenirken, 7 ülkede kurulan şirketlerle örgüte para transferi yaptıkları öğrenildi. Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen ‘Kıskaç 40’ operasyonunda, aralarında şirket yöneticileri ve aktif görevde 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alındı.





MİT’TEN SIKI TAKİP

MİT, yakın takibe alınan FETÖ firarilerinin yurt içindeki finans sorumlularının deşifre edilmesini sağladı. MİT, örgütlenmenin resmi kayıtlara geçirmeden işlettiği bu ortaklıklarla nasıl finansal hareketlerini takip edilemez hale getirdiğini ve gelirlerin ne şekilde örgüte aktarıldığını keşfetti. Örgütün, restoran şubelerinden elde edilen gelirleri “ürün satın alımı” adı altında faturalandırarak paraları FETÖ üyelerine yönlendirdiği belirlendi.





SİSTEMLERİNİ MASAK DEŞİFRE ETTİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) yapılan araştırmalarda, restoran zincirinin FETÖ’yle bağlantılı kişilere gayri resmi ortaklık sunduğu belirlendi. MASAK incelemesinde franchise (imtiyaz) bedeli karşılığında örgüt içindeki güvenilir şahıslara hisse devredildiği ve bu sistemin tamamen örgütsel güven üzerine kurulduğu anlaşıldı. MASAK’ın incelemelerinde, şirketin yurt içi ve dışındaki hesapları incelendi ve finansman kaynağı olarak, işlem kaydı bulunmayan şahısların kullanıldığı ortaya çıktı.





3 KITADA FAALİYET YÜRÜTÜYORDU

3 kıta, 8 ülke ve 87 şehirde 400 civarındaki şubesiyle faaliyet gösteren şirketin yeni bayilik açarak yurt dışına yayılmasının da FETÖ’nün uluslararası finans ağı için araç olduğu ortaya çıkarıldı. Emniyet birimlerince elde edilen bilgilere göre, FETÖ’cüler bu bayilikleri kullanarak yurt dışından Türkiye’ye para aktarımını kolaylaştırıyor ve gelirleri FETÖ mensupları arasında dağıtıyordu. Ayrıca, hisse satışlarından gelen paralar kuyumcu benzeri esnaf yapılanmalarıyla örgüte bağlı işletmeler üzerinden aklanarak sistem dışında tutuluyordu.





ÖRGÜT TOPLANTILARI ‘DÖNERCİDE’

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerinin şüphelilere yönelik incelemelerinde, aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yapıldığı belirlendi. Çalışmalarda FETÖ’yle iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için “kazanılan paraların ihraç ya da tutuklu FETÖ yakınlarına dağıtılması” talimatı verildiği ortaya çıktı.





Markaya bağlı 21 şirkete kayyum

Konuya dair Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) açıklama yapıldı. TMSF'den yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: “Maydonoz Döner markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak görevlendirilmiştir. Soruşturma devam ederken, ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunmasını teminen şirketlerin yeni yönetimleri oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Görevlendirildiğimiz şirketler, internet siparişleri başta olmak üzere, kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.”





Galatasaray paylaşımını kaldırdı

Sosyal medyada, Maydonoz Döner’in Galatasaray’a sponsor olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlar üzerine Galatasaray Kulübü’nün resmi X hesabından yapılan açıklamada, “Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır” denildi. Öte yandan Galatasaray Kulübü, 11 Kasım 2024 tarihinde yine aynı hesaptan yaptığı paylaşımda, “Galatasaray, dünyanın en büyük döner restoran zinciri ‘maydonozdonertr’ ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır” ifadelerine yer verilmişti. Bu paylaşımın ise daha sonra kaldırıldığı belirlendi.



