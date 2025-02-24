Maydonoz ‘itirafçı’yı işten atmış

FETÖ’nün olduğu ortaya çıkan Maydonoz Döner soruşturmasında yeni bilgilere ulaşıldı. 8 ülke, 87 şehirde 400 civarında şubesi olan döner zincirine yönelik operasyon kapsamında alınan ifadelerde, örgütün döner restoran zincirinde hisse payı ile ortaklık verdiği kişileri daha önce adli işlem geçirmelerine rağmen özellikle etkin pişmanlıktan faydalanmayan, FETÖ'ye sadık kişilerden seçtiği öğrenildi. FETÖ'den referansı olmayanların işe alınmadığı zincir döner restoranlarda gayriresmi hissedarların olduğu ileri sürüldü. “Döner restoran zincirinde müdür ya da yönetici olarak çalışabileceği, zamanla hissedar olup ekstra para kazanabileceği” vaadiyle işe alınan, ancak daha önce FETÖ soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan faydalandığı öğrenilince ortaklık verilmeyen R.Ö'nün savcılık ifadesi dikkat çekti.

Tüm mağazalarda mağaza sorumlularının bir kısmının “mahrem hizmet” görmüş, bir kısmının da KHK ile ihraç kaydı olan kişiler olduğunu belirten R.Ö., “Benim müdürüm M.A. ihraç kamu personeliydi. Kaç yıl ceza aldığımı sordu. 1 yıl 6 ay cevabını verince çoğu kişinin 5 ya da 7 yıl ceza aldığını belirtti. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığımı söylemedim ancak bunu anladı” dedi. Restoranda çalışırken gayriresmi hissedarları fark ettiğini anlatan R.Ö, “Bu hissedarlar genellikle ihraç memur, ihraç mahrem yapı öğrencisi gibi şahıslardı. Resmiyette yoklardı” bilgisini verdi. R.Ö., “Örgütle bağlantılı arkadaşımın referansıyla işe girdim. Gayriresmi yüzde 5 hisse ile ortak olabileceğim belirtilmişti. Etkin pişmanlıktan faydalandığım öğrenilince hisse verilmedi. Baskı kurulup işten çıkarıldım” diye konuştu.