Maydonoz'un sahipleri Kral'ı paravan yapmış

FETÖ’nün finans kaynağı Maydonoz Döner’in ortakları tarafından Samsun'da açıldığı tespit edilen Kral Döner’e operasyon düzenlendi. Aralarında meslekten ihraç edilen polis, asker, öğretmen, savcı ve emekli Diyanet görevlisinin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 389 bin 230 lira ve 250 dolar ele geçirildi.
FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında iki döner zincirine yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da bulunan iki şirketin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren “Maydonoz Döner ve Kral Döner” işletmelerinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayriresmi sahipleri, ortakları veya birinci derece yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Samsun’da faaliyet gösteren Maydonoz Döner ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen Kral Döner’e yönelik "FETÖ üyeliği ve örgütün finansmanı" suçundan çalışma başlatıldı.
İHRAÇ MEMURLAR YAKALANDI
Ekipler, Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba, Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Suç faaliyetleri MASAK raporuyla tespit edilen, aralarında, ihraç polis, asker, öğretmen, savcı ile emekli diyanet görevlisinin bulunduğu 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, sim karttan oluşan çok sayıda dijital materyalle suçla ilgili kayıtların bulunduğu 4 ajandaya el konuldu. Ayrıca, ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 389 bin 230 lira ve 250 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Gaybubet yapılanması çökertildi
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni tespitlere ulaşıldı. Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde örgüte yeni eleman temin edebilmek için örgüte ait gaybubet evlerine öğrenci yerleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda terör faaliyeti içerisinde yer alan 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli, Kütahya, Kocaeli, Ankara, Samsun ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelileri aramaya yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şahıslardan çoğunun FETÖ soruşturması geçirdiği öğrenildi.