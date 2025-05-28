Maydonoz'un sahipleri Kral'ı paravan yapmış

FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında iki döner zincirine yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da bulunan iki şirketin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren “Maydonoz Döner ve Kral Döner” işletmelerinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayriresmi sahipleri, ortakları veya birinci derece yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Samsun’da faaliyet gösteren Maydonoz Döner ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen Kral Döner’e yönelik "FETÖ üyeliği ve örgütün finansmanı" suçundan çalışma başlatıldı.