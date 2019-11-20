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EĞİTİM

MEB, öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı!

MEB öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı

MEB, öğretmenlerin 2019 Yılı Alan Değişikliği Atama Takvimini yayımlandı. Adayların ön başvuruları 9-13 Aralık'ta alınacak. Bu sürede, ön başvurular incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak veya reddedilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin 2019 Yılı Alan Değişikliği Atama Takvimi yayımlandı

MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanan takvime göre, adayların ön başvuruları 9-13 Aralık'ta alınacak. Bu sürede, ön başvurular incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak veya reddedilecek.

Adayların tercih başvuruları, 23-26 Aralık'ta alınacak. Tercih başvurularının eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanmasının ardından atamalar, 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 17 Ocak-3 Şubat 2020'de yapılacak.

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