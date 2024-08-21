MEB'den 6 ilin valiliğine yazı gönderdi: 30 özel okula uyarı! İsimlerini değiştirin

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden 6 ilin valiliğine "Türk Okulları" konulu yazı gönderildi.
Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan şu hükümler hatırlatıldı:
Bakanlık, Türkçe isim verilmediği tespit edilen kurum adlarını 6 ilin valiliğine bildirerek, "Kurum adlarının anılan maddeye aykırı olduğu anlaşılmış olup yeni kurum adı teklif edilmesi gerekmektedir." uyarısında bulundu.
Kanuna aykırı olarak isimleri Türkçe olmayan okul sayısının 6 ilde 30 olduğu öğrenildi.