MEB’den ‘ayrımcılık’ düzeltmesi: Projeye imam hatip okulları da dahil edildi Milli Eğitim Bakanlığı'nın Arçelik ile imzaladığı 'Dijital Kanatlar' projesinde imam hatip okullarına ayrımcılık yapılan protokol düzeltildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu protokolün kapsamı genişletilerek İmam Hatip Ortaokullarımızın bağlı olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün de katılımı sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi 03 Aralık 2019, 20:32 Son Güncelleme: 03 Aralık 2019, 20:44 İHA