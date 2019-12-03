Gündem MEBden ayrımcılık düzeltmesi Projeye imam hatip okulları da dahil edildi
EĞİTİM

MEB’den ‘ayrımcılık’ düzeltmesi: Projeye imam hatip okulları da dahil edildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Arçelik ile imzaladığı 'Dijital Kanatlar' projesinde imam hatip okullarına ayrımcılık yapılan protokol düzeltildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu protokolün kapsamı genişletilerek İmam Hatip Ortaokullarımızın bağlı olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün de katılımı sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığından 'Arçelik ile kodlama sınıfları protokolünde İmam Hatip okullarının kesinlikle olmayacağı' haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

MEB ile Arçelik'in kodlama sınıfları protokolünde ayrımcılık: İmam hatip okulları kesinlikle olmayacak
GÜNDEM
MEB ile Arçelik'in kodlama sınıfları protokolünde ayrımcılık: İmam hatip okulları kesinlikle olmayacak

"İmam hatip okulları da dahil edildi"

  • Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz ile Arçelik A.Ş. arasındaki ’Dijital Kanatlar’ Projesi İş Birliği Anlaşması 25.11.2019 tarihinde imzalanmıştır. Protokol, ilgili Genel Müdürlüğümüze bağlı ortaokulları kapsadığı için yazıda anlaşmanın yol açtığı hukuki sorumluluk gereği 'okul ve öğretmen seçim kriterleri' belirtilmiş olup, hatalı bildirim yapılmaması için dikkat edilecek hususlar bölümünde söz konusu ifadeye yer verilmiştir. İş birliği protokolleri, tarafı olan genel müdürlüklerin bağlı oldukları okulları kapsamaktadır. İmam Hatip Ortaokullarımızın bağlı olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün de öğrencilerimize teknolojiyi etkin kullanabilme becerilerinin kazandırılması, nitelikli ortam ve etkinliklerin planlanarak uygulanması adına çok sayıda benzer iş birliği çalışması bulunmaktadır. Ayrıca, 03.12.2019 tarihi itibariyle söz konusu protokolün kapsamı genişletilerek İmam Hatip Ortaokullarımızın bağlı olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün de katılımı sağlanmıştır” denildi.
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