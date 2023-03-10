Arşiv
Bakanlık tarafından, bazı basın yayın organlarında yer alan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çeşitli usulsüzlükler yapıldığı iddialarına yönelik,
"Deprem bölgesinden alınan çadırların, logo basılması, kalite ve yangın dayanıklılık gibi testlerin yapılması için Bursa'ya getirildiği ve yeniden bölgeye gönderildiğine ilişkin iddialar hakkında Bakanlığımızca ayrı bir soruşturma başlatılmıştır."
ifadeleri kullanıldı.
Yaklaşık 1 ay önce hem eski Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki diğer bazı personeller hakkında iki ayrı inceleme ve soruşturma başlatıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Medyaya yansıyan deprem bölgesinden alınan çadırların, logo basılması, kalite ve yangın dayanıklılık gibi testlerin yapılması için Bursa'ya getirildiği ve yeniden bölgeye gönderildiğine ilişkin iddialar hakkında da Bakanlığımızca ayrı bir soruşturma başlatılmıştır.
Kovid-19 sürecinde canla başla çalışarak ihtiyaç duyulan ürünleri üreten meslek liselerimiz, öğretmeninden idari personeline tüm eğitim çalışanlarımız, yaşanan deprem felaketinin hemen ardından ekmek üretiminden sıcak yemek hizmetine, uyku tulumundan hijyen maddesi üretimine birçok alanda görev alarak depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışmıştır."
Eğitim çalışanları ile öğrencilerin bu özverili çalışmalarına, verdikleri emeklere kimsenin leke sürmesine asla izin verilmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, "Bakanlığımızca titizlikle yürütülen soruşturmalar tamamlandığında kamuoyuna bilgi verilecektir."
ifadesi kullanıldı.
#Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
#meb
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#Milli Eğitim Bakanlıpı
44 dakika önce
MEB'den Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünde usulsüzlük iddialarına soruşturma
10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu
Twitter Blue Türkiye'de kullanıma açıldı: Fiyatı dikkat çekiyor
ÖZET | Manchester United-Real Betis: 4-1
Deprem bölgesinde hasar tespiti yapılamayan binalar için 31 Mart'a kadar süre tanındı
Gelin adayına nişanında ağlatan sürpriz: Vefat eden babasıyla birlikte resmettiler