MEB'den Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünde usulsüzlük iddialarına soruşturma

"Medyaya yansıyan deprem bölgesinden alınan çadırların, logo basılması, kalite ve yangın dayanıklılık gibi testlerin yapılması için Bursa'ya getirildiği ve yeniden bölgeye gönderildiğine ilişkin iddialar hakkında da Bakanlığımızca ayrı bir soruşturma başlatılmıştır.