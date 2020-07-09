Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem MEBden lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık müjdesi Başarılı olan öğrenciler mezun olabilecek
EĞİTİM

MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık düzenlemesi: Devamsızlıktan kalan öğrenciler mezun olabilecek

MEB'den lise son sınıf öğrencilerine 'devamsızlık' müjdesi: Başarılı olan öğrenciler mezun olabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan lise son sınıf öğrencilerine yeni bir hak tanıyarak mezun olabileceklerini duyurdu. MEB'den okullara gönderilen talimata göre devamsızlık nedeniyle sıkıntı yaşayan öğrenciler başarılı olmaları halinde devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak mezun edilecek.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) illere gönderilen yazıya göre; MEB'e ulaşan öğrenci ve veli taleplerine, yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki 12'nci sınıf öğrencilerinden bazılarının derslerinde başarılı olmalarına, bazılarının da sorumluluk sınavları ile başarabilecekleri sayıda sorumlu derslerinin bulunmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşarak başarısız duruma düştükleri, bazılarının ise örgün eğitime devam etmek istedikleri halde örgün eğitimin dışına çıkma gibi bir durumla karşı karşıya kaldıkları yansıdı.

ÖSYM'den adaylar için fotoğraf güncellemesi kolaylığı: AİS üzerinden güncellenebilecek
GÜNDEM
ÖSYM'den adaylar için fotoğraf güncellemesi kolaylığı: AİS üzerinden güncellenebilecek

'DEVAMLI ÖĞRENCİLER GİBİ İŞLEM GÖRECEK'

  • Bu kapsamda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi itibariyle tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak mezun edilebilecek. Tüm derslerden birinci dönem puanı oluşmasına rağmen başarısız dersleri olup devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı durumunda bulunan lise son sınıf öğrencileri de devamlı öğrenciler gibi değerlendirilerek 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavlarına girebilecek ve başarılı olmaları durumunda mezun olabilecek.

AÖF sınavları sona erdi: 2020 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM
AÖF sınavları sona erdi: 2020 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS ne zaman açıklanacak? Tercih tarihleri ne zaman?
GÜNDEM
LGS ne zaman açıklanacak? Tercih tarihleri ne zaman?
Abone Ol Google News
SİHAları vazgeçilmez kılan tehdit!

SİHA'ları vazgeçilmez kılan tehdit!

​TCG Anadolu projesinde gözler İHA ve SİHA'lara çevrildi.
​Elektrikteyeni dönem başlıyor

​Elektrikte
yeni dönem başlıyor

Vatandaş faturada tarifesini değiştirebilecek.
Kahraman pilot

​Havada arızalanan helikopteri içindeki askerlerle birlikte dağlık alanda sağ salim yere indirdi.

​MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde.

Özel harekat polisleri tek tek baskın düzenledi.

​Fenerbahçe, eski gözdesini yeniden gündeme aldı.

Gecenin gündemi #AyasofyaCamidir

Gecenin gündemi #AyasofyaCamidir

Twitter gece boyu yıkıldı: Reis 15 Temmuz 14.53'te açar Ayasofya'yı.
Hafter'in insan fırınları

Hafter'in insan fırınları

​Terhune'de“ İnsan fırınları" ortaya çıkarıldı.
Ayasofya kararı yarın

Ayasofya kararı yarın

​Türkiye'nin gözü Danıştay'ın açıklamasında olacak.
CHP lideri PKK'nın<br>gölgesine sığındı

CHP lideri PKK'nın
gölgesine sığındı

​Atatürk'ün kemiklerini sızlatan şahsın devirdiği çamlar hududu çoktan aşmıştır.
Korona hasar<br>bırakıyor mu?

Korona hasar
bırakıyor mu?

​Koronavirüs hastaları taburcu edildikten bir ay sonra tekrar incelendi.
PKK Suriye'de<br>yine çocuk kaçırdı

PKK Suriye'de
yine çocuk kaçırdı

​PKK Suriye'de bir haftada ikisi kız olmak üzere dört çocuğu daha kaçırdı.
Batarya'ya<br>bor dopingi

Batarya'ya
bor dopingi

​Yılda 10 ton lityum geri kazanılacak.
Kavuşma sevinci

Kavuşma sevinci

​Kızılay ayrı düşen binlerce aileyi biraraya getirdi.
Mısır'ın<br>Nil çaresizliği

Mısır'ın
Nil çaresizliği

​Etiyopya'yla Hedasi Barajı bilek güreşini kazanamadı.
Bu yaz<br>ne yapsak?

Bu yaz
ne yapsak?

​Yaz tatilini keyifle geçirebilmeniz için bu listeye göz atın.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.