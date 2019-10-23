MEB'den yeni karne çalışması: Bu eğitim öğretim yılını kapsamıyor

Yeni karneler için Avrupa ülkelerindeki örnekler incelenirken, konuyla ilgili uzman görüşleri alındı. Planlanan değişiklikler hayata geçirilirse karneler artık tek sayfa olmayacak. Karnelerde sadece not değerlendirmeleri yer almayacak, öğrencilerin derslerdeki gelişim süreci ile ilgili bilgilere de yer verilecek.

Karnelerde öğrencilerin derslerdeki gelişim süreci ile ilgili 'Ezber yapabiliyor mu?', 'Derste söz hakkı istiyor mu?', 'Yüksek sesle okuyabiliyor mu?', 'Okuyabildiğini anlayabiliyor mu?', 'Bir kitabı okuyup anlatabiliyor mu?' sorularına yanıt bulunacak.

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MEB'den açıklama: Çalışma değerlendirme aşamasında

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu çalışmanın bu eğitim öğretim yılını kapsamadığına dikkat çekilerek, "Medyaya yansıyan 'öğrenci karneleri değişiyor' başlıklı haberde yer alan çalışma, henüz inceleme ve değerlendirme aşamasındadır. Haberde yer alan teknik detayları teyit etmemekteyiz. Çalışmamız bu eğitim öğretim yılını kapsamamaktadır" ifadeleri kullanıldı.