Meclis bildiri ile açılıyor

Meclis 20 günlük aranın ardından yarın çalışmalarına yoğun bir gündemle başlayacak. TBMM Genel Kurulu’nun gündeminde şehitler için imzalanacak terörü lanetleyen bildiri yer alacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis’i son dönemde yürütülen terörle mücadele harekatları konusunda bilgilendirecek.

Bütçe görüşmeleri sonrasında ekonomi torba teklifini görüşen Meclis Genel Kurulu, 27 Aralık’ta aldığı ‘toplanmama kararı’nın ardından bu hafta rutin mesaisine dönecek. Bu hafta, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Teşkilat Kanunu’nun yanı sıra Somali tezkeresi için mesai yapılacak.

YARGI PAKETİ GÜNDEMDE

AK Parti, Meclis Başkanlığına, bu hafta, vahim silah olarak değerlendirilen bazı ateşli silahların parçalarına da ruhsat verilmesinin yanı sıra emniyet müdür ve amirlerinin emeklilik yaş haddinin yükseltilmesini de içeren iç güvenlik düzenlemelerini kapsayan kanunun teklifini sunacak. AK Parti’nin geçtiğimiz hafta sonu çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığı 8’inci Yargı Paketi de bu hafta içinde Meclis gündemine alınacak.

4 PARTİ İMZA ATACAK

Meclis Genel Kurulu’nda ise Pençe-Kilit Harekat Bölgesi’nde şehit düşen 9 asker için parti gruplarının imzasına sunulacak ortak bildiri önerisi görüşülecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzası ile gönderilen yazı, önceki gün Meclis’te grubu bulan 6 siyasi partiye sunuldu. AK Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi gruplarının terör örgütünü kınayan bildiriye imza atması beklenirken, CHP ve DEM Parti’nin ortak hareket etmesi bekleniyor.

CHP’NİN CAN ATALAY ISRARI

Muhalefet kanadının da yüksek yargıdaki yetki krizini, cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumunu Genel Kurul’un gündemine taşımaya çalışacağı öğrenildi. CHP ve DEM Parti, Atalay konusunda İYİ Parti dışında kalan muhalefet partileri ile ortak hareket etme kararı almıştı. Geçtiğimiz hafta perşembe günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen CHP, DEM, SP, DEVA, TİP, DP ve EMEP’li sekiz vekil, Meclis’te düzenledikleri basın toplantısında sürece ilişkin ortak hareket edeceklerini duyuran bildiriye de kamuoyu ile paylaşmışlardı. Bildirinin ilk imzacısı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmuştu.

SOMALİ TEZKERESİ GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Genel Kurulu bu hafta ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na üye seçecek. DEM Parti’nin görev süresi dolan üyesinin yerine yeni bir isim seçilecek. Genel Kurul, ayrıca TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Hint Okyanusu ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 11 Ocak’ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i parti genel merkezinde ziyaret etmişti.

CHP’nin imza sınavı

CHP’nin, 9 şehidimiz için yayınlanacak ortak bildiri ile ilişkin tavrı merak ediliyor. Meclis’te 24 Aralık’ta yayınlanan ortak bildiriye AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imza koymuş, CHP ve DEM Parti ise bildiriyi imzalamamıştı. CHP, Genel Kurul’da kendi hazırladığı bildiriyi okumuştu.

Bu da CHP’de yaklaşık 30 kadar milletvekilini rahatsız etmişti. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol açık açık karşı çıkarak “Elazığ Milletvekili olarak ben imza atıyorum” ifadesini kullanmıştı. Şimdi CHP’yi yeni bir bildiri sınavı bekliyor.

VEKİLLER İTİRAZ EDEBİLİR

CHP’nin, Irak kuzeyinde verdiğimiz 9 şehit sonrasında TBMM’de yayınlanacak ortak bildiriye imza atıp atmayacağı merak konusu. Son bildiride DEM Parti ile TBMM’de imza atamayan 2 siyasi partiden biri olan CHP’nin bu defa nasıl bir yol izleyeceğine dikkatler çevrildi. Böyle bir durumda sesini yükseltecek milletvekili sayısının 1 ile sınırlı kalmayabileceğine işaret ediliyor.











