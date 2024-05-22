Meclis Dijital Telif mesaisinde: Hüseyin Yayman 'tarihi gün' diyerek duyurdu

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.
Bir taraftan iletişim teknolojisindeki gelişmelerin, diğer taraftan toplumsal talep ve ihtiyaçların çeşitlenmesi, teknoloji dünyasındaki farklılıklar ve nüfus artışının, genelde kamu yönetiminde özelde de pek çok alanda yeniden yapılanmayı, reformu zorunlu kıldığını söyleyen Yayman, bugün bu konuyu ele alacaklarını ifade etti.
Haberin bir fikir ve sanat eseri sayılması noktasında talep olduğunu anlatan Yayman, şöyle devam etti:
"Dijital mecralarda çifte standarda karşıyız"
Rekabet Kurumu ve Telif Hakları Genel Müdürlüğünden yetkililerin sunumlarıyla toplantı devam ediyor.