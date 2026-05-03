Meclis üyesini tehdit için 10 milyon liralık pazarlık: Azmettiren Konak Belediye Başkanı

İzmir’in Konak ilçesinde belediye meclis üyelerine yönelik tehdit, darp ve silahlı saldırı planlandığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, belediye başkanı ve bir meclis üyesinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında inceleme sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun azmettirmesiyle belediye meclis üyesi Melda Erbaykent’in organizasyon yaptığı ve bazı meclis üyelerine yönelik “tehdit” ve “kasten yaralamaya azmettirme” suçlarının işlendiği yönündeki şikayetler üzerine soruşturma başladı.

Soruşturma dosyasına göre, bir özel hastane yanındaki arsaya ruhsat verilmesine karşı çıkan meclis üyeleriyle bu süreç sonrası husumet oluştu. “zaza. yusuf7” kullanıcı adıyla paylaşımlar yaptığı belirtilen Yusuf Aydoğdu, meclis üyeleri Cemal Küpeli, Cem Eren ve Alaaddin Kurt’a saldırı için kendisine teklif götürüldüğünü öne sürdü. Aydoğdu, bu kişilerin darbedilmesi, Alaaddin Kurt’un silahla vurulması ve bir meclis üyesinin kızına ait sosyal medya hesabının ele geçirilmesinin istendiğini iddia etti. Karşılığında 10 milyon lira ve belediyede iş vaat edildiğini, görüşmelere ait ses kayıtlarını paylaştığını söyledi. Müştekiler Cem Eren, Alaaddin Kurt ve Cemal Küpeli tehdit edildiklerini belirterek şikayetçi oldu.