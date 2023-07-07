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Meclis’e 6. grup: Saadet ve Gelecek ittifak kurdu

CHP listelerinden seçimlere giren Saadet Partisi ile Gelecek Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grup kurma konusunda anlaştı.

Mehmet Güney
04:00 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu

Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu

Grup, Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecek. Grup Başkanı ise Gelecek Partisi’nden olacak. İki partiden 10’ar kişi olmak üzere 20 vekille kurulacak grubun başkanının Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ olması bekleniyor. Grubun, birisi Saadet’ten diğeri Gelecek’ten olmak üzere iki grup başkanvekili olacak.


İLK TOPLANTI HAFTAYA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ortak basın açıklamasında grup kurma kararlarını duyurdu. Gelecek hafta ilk grup toplantılarını yapacaklarını söyleyen Davutoğlu, talep dilekçesinin bugün (dün) Meclis’e iletileceğini kaydetti. Karamollaoğlu ise, “Seçimlerde istediğimiz neticeyi elde edemedik. Meclis’te bir araya geldiğimizde grup oluşturacak kadar vekilimiz var. Bir araya gelmeyi ülkemiz için bir ihtiyaç olarak gördük. Kürsülerde meydanlarda dile getirdiğimiz konuların siyasette de dile getirilmesi için grup ihtiyacı oldu’’ diye konuştu.


#Saadet Partisi
#Gelecek Partisi
#meclis
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