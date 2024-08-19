Meclis'in gündemi içtüzük olacak

TBMM olaylı Can Atalay oturumu sonrasında yeniden 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Meclis'in yeni yasama döneminde öncelikli gündem maddesi içtüzük olacak. Meclis'in açılmasına paralel olarak içtüzük üzerinde yapılacak değişiklikler de ele alınacak. İçtüzük Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle uyumlu hale getirilecek. Bu çerçevede yasa yapım sürecinde ihtisas komisyonları ön plana çıkarılacak.

TÜM PARTİLERİN KAPISI ÇALINACAK

AK Parti kaynakları, yeni Anayasa tartışmalarının Meclis İçtüzüğü'nde yapılacak olan değişiklikten sonra ele alınacağını belirterek, "1 Ekim'de Meclis'in yeniden açılmasıyla birlikte içtüzükte gerekli değişikliklerinin yapılması yönünde ana muhalefet olmak üzere Meclis'teki tüm partilerin kapısının çalınacağını göreceksiniz" değerlendirmesinde bulundu. Edinilen bilgiye göre, içtüzükte yapılacak değişiklikle ihtisas komisyonlarının yetkisi genişletilecek. Yasama faaliyeti büyük ölçüde komisyon odaklı olacak.

GENEL KOMİSYON MODELİ İNCELENİYOR

TBMM'de yasa yapımından sorumlu olan ihtisas komisyonlarının yetkisinin artırılması noktasında İngiltere'deki 'genel komisyon' modeli örnek olacak. İngiltere'de yasalarının oluşturulmasında geniş yetkilere sahip olan ve Avam Kamarası'ndaki genel görüşme yükünü hafifleten genel komisyon modelinin Türkiye'ye uyarlanma olanakları inceleniyor.







