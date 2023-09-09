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Meclis’in ilk mesaisi torba kanun

TBMM’nin yeni yasama döneminde önündeki gündem başlıkları için de ekonomi torba yasa teklifi geniş yer tutuyor. 1 Ekim’de açılacak Meclis, usul ve tüzük gereği ihtisas komisyonlarının çalışmasıyla yasama faaliyetlerine başlayacak.

Uğur Duyan
04:00 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni döneme yoğun bir gündemle ‘merhaba’ diyecek. TBMM’nin yeni yasama döneminde önündeki gündem başlıkları için de ekonomi torba yasa teklifi geniş yer tutuyor. 1 Ekim’de açılacak Meclis, usul ve tüzük gereği ihtisas komisyonlarının çalışmasıyla yasama faaliyetlerine başlayacak.

BÜTÇEDEN ÖNCE

Edinilen bilgiye göre, bakanlıklarda yürütülen çalışmaların sonuna gelindi. Çalışmalar, kapsamlı bir torba kanun teklifinde birleştirilecek. Teklif metninde turizm, sanayi, sağlık, teknoloji ve ticaret hayatına ilişkin düzenlemeler yer alacak. Torba yasa teklifinin, bütçe maratonun komisyon ayağı başlamadan Plan ve Bütçe Komsiyonu’nundan geçerek, Genel Kurul’a inmesi ve yasalaşması bekleniyor.

TEKLİFTE NELER OLACAK?

Torba yasa teklifinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının bir süredir üzerinde durduğu günlük kiralanan evler düzenlemesinin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teknoloji geliştirme bölgelerine dönük çalışması da yer alacak. Sağlık Bakanlığı, Rekabet Kurulu ve TÜBİTAK’ın taleplerin bulunduğunu bildiren kaynaklar, torba yasa üzerindeki çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.





#TBMM
#Kanun
#Ekonomi
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