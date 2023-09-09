Meclis’in ilk mesaisi torba kanun

Sivas Kongresi'nin 104. yılı etkinliklerine katılmak için kente gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, törende önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "O günün şartları içerisinde bırakınız kazmasın topu tüfeği, kazması, küreği olmayan bir millet koskoca Osmanlı cihan devletinin yıkıntıları üzerinden ‘ya Allah’ diyerek ayağa kalkmayı başarmış, atalarımızın ecdadımızın omuzları üzerinde bir bağımsızlık destanı yazmıştır. Sivas Kongresi’nde en önemli hususiyetlerden birisi zaten milletimizde var olan bu milli hakimiyet fikrinin milli iradenin güçlü olması fikrinin yaşatılması kararı ve iradesidir” dedi.