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Meclis’te bütçe mesaisi

Meclis’te bütçe mesaisi

04:004/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
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TBMM Genel Kurulu, 9'uncu Yargı Paketi'nin görüşmelerine devam edecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edecek. Komisyonda, Gençlik ve Spor, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak. Genel Kurul ise çalışmalarına yarın başlıyor. Genel Kurul gündemine gelen 9'uncu Yargı Paketine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak. Hakim ve savcı yardımcılığı mülakatına çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.



'AK Parti-MHP oylarıyla reddedildi': Gerçek amaç ne?

Son dönemde Meclis'te, kamuoyunu derinden etkileyen olaylarla ilgili araştırma önergelerinin "AK Parti-MHP oylarıyla reddedildiği" haberleri sıkça karşımıza çıkıyor. AK Parti ve MHP’nin önergeleri reddetmesi, muhalefet partileri tarafından sıklıkla “Hükümet bir şeyler saklıyor” şeklinde yorumlanıp, özellikle sosyal medyada bir algı çalışmasına dönüşüyor. Meclis'te bir olayın araştırılması, yargı süreci devam ederken Anayasa'nın 138. maddesine göre yargı bağımsızlığına zarar verebilir. Bu madde, hiçbir organın, makamın veya kişinin yargı yetkisini kullanan mahkemelere emir ve talimat veremeyeceğini açıkça belirtiyor. Örneğin, 2005 yılında Şemdinli'de bir kitapçı bombalanmış, TBMM bu konuyu araştırmak için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurmuştu. Ancak olay yargı tarafından da inceleniyordu. Her iki organın bulgularının farklı olması ve belgelerin sızdırılması kamuoyunda büyük bir kafa karışıklığına yol açtı. Meclis ve yargı arasında yaşanan çelişkiler, vatandaşlar arasında ciddi bir güvensizliğe sebebiyet verdi. Sonuç olarak, Anayasa’nın temel ilkeleri göz önüne alındığında ve tarihimizdeki örneklere bakıldığında, bu önergelerin gerçek amacının ne olduğu ve nasıl sonuçlar doğurabileceği anlaşılıyor.



#meclis
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