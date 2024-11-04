Meclis’te bütçe mesaisi

TBMM Genel Kurulu, 9'uncu Yargı Paketi'nin görüşmelerine devam edecek.
Plan ve Bütçe Komisyonu, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edecek. Komisyonda, Gençlik ve Spor, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak. Genel Kurul ise çalışmalarına yarın başlıyor. Genel Kurul gündemine gelen 9'uncu Yargı Paketine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak. Hakim ve savcı yardımcılığı mülakatına çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.