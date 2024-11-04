Meclis’te bütçe mesaisi

Son dönemde Meclis'te, kamuoyunu derinden etkileyen olaylarla ilgili araştırma önergelerinin "AK Parti-MHP oylarıyla reddedildiği" haberleri sıkça karşımıza çıkıyor. AK Parti ve MHP’nin önergeleri reddetmesi, muhalefet partileri tarafından sıklıkla “Hükümet bir şeyler saklıyor” şeklinde yorumlanıp, özellikle sosyal medyada bir algı çalışmasına dönüşüyor. Meclis'te bir olayın araştırılması, yargı süreci devam ederken Anayasa'nın 138. maddesine göre yargı bağımsızlığına zarar verebilir. Bu madde, hiçbir organın, makamın veya kişinin yargı yetkisini kullanan mahkemelere emir ve talimat veremeyeceğini açıkça belirtiyor. Örneğin, 2005 yılında Şemdinli'de bir kitapçı bombalanmış, TBMM bu konuyu araştırmak için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurmuştu. Ancak olay yargı tarafından da inceleniyordu. Her iki organın bulgularının farklı olması ve belgelerin sızdırılması kamuoyunda büyük bir kafa karışıklığına yol açtı. Meclis ve yargı arasında yaşanan çelişkiler, vatandaşlar arasında ciddi bir güvensizliğe sebebiyet verdi. Sonuç olarak, Anayasa’nın temel ilkeleri göz önüne alındığında ve tarihimizdeki örneklere bakıldığında, bu önergelerin gerçek amacının ne olduğu ve nasıl sonuçlar doğurabileceği anlaşılıyor.