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TBMM'de 9. yargı paketi ve bakanlıkların bütçeleri görüşülecek

TBMM'de 9. yargı paketi ve bakanlıkların bütçeleri görüşülecek

16:003/11/2024, Pazar
DHA
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TBMM
TBMM

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta 9'uncu Yargı Paketi görüşmelerine devam edilecek. Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlıkların 2025 yılı bütçe ve kesin hesap raporları görüşülecek.

TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları, salı günü başlayacak. Genel Kurulda, kamuoyunda, '9'uncu Yargı Paketi' olarak da bilinen 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edilecek.


Pakette, 'Evlenen kadının kocasının soyadını alacağı' hükmünü iptal eden Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı doğrultusunda düzenleme yapılacak. Bu değişikliğe göre, kadın, evlendikten sonra kocasının soyadını alacak.


Kadın, evlendirme memuruna veya sonrasında Nüfus Müdürlüğü'ne yapacağı yazılı başvuruyla, kocasının soyadı önünde, önceki soyadını da kullanabilecek. Ayrıca teklifle, AYM'nin iptal kararı doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılacak.


Buna göre barolara ödenen adli yardım ödeneğinin dağıtımında; birden fazla baronun bulunduğu illerde, her 5 bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde 30'u, o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana göre dağıtılacak.


Diğer taraftan, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sorulacak alanlar arasına; milletlerarası hukuku, milletlerarası özel hukuku, genel kamu hukuku ve sosyal güvenlik hukuku da eklenecek. İhtiyaç duyulması halinde bu alanlara, yönetmelikle yeni hukuk alanları eklenebilecek.


Bütçe toplantıları sürecek

Öte yandan, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine devam edilecek. Komisyonda bu hafta; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bakanlıklara bağlı kuruluşların; bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra; salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Ayrıca, partilerin grup başkanvekilleri, gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.



'AK Parti-MHP oylarıyla reddedildi': Gerçek amaç ne?

Son dönemde Meclis'te, kamuoyunu derinden etkileyen olaylarla ilgili araştırma önergelerinin "AK Parti-MHP oylarıyla reddedildiği" haberleri sıkça karşımıza çıkıyor. AK Parti ve MHP’nin önergeleri reddetmesi, muhalefet partileri tarafından sıklıkla “Hükümet bir şeyler saklıyor” şeklinde yorumlanıp, özellikle sosyal medyada bir algı çalışmasına dönüşüyor. Meclis'te bir olayın araştırılması, yargı süreci devam ederken Anayasa'nın 138. maddesine göre yargı bağımsızlığına zarar verebilir. Bu madde, hiçbir organın, makamın veya kişinin yargı yetkisini kullanan mahkemelere emir ve talimat veremeyeceğini açıkça belirtiyor. Örneğin, 2005 yılında Şemdinli'de bir kitapçı bombalanmış, TBMM bu konuyu araştırmak için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurmuştu. Ancak olay yargı tarafından da inceleniyordu. Her iki organın bulgularının farklı olması ve belgelerin sızdırılması kamuoyunda büyük bir kafa karışıklığına yol açtı. Meclis ve yargı arasında yaşanan çelişkiler, vatandaşlar arasında ciddi bir güvensizliğe sebebiyet verdi. Sonuç olarak, Anayasa’nın temel ilkeleri göz önüne alındığında ve tarihimizdeki örneklere bakıldığında, bu önergelerin gerçek amacının ne olduğu ve nasıl sonuçlar doğurabileceği anlaşılıyor.


#TBMM
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#9.yargı paketi

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