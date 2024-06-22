Torba Yasa son dakika gelişmeleri takip edilmeye devam ediyor. Ekonomik, sosyal ve hukuksal birçok yeni düzenlemeyi içeren Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle gündeme yerleşti. 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200 günden emeklilik, ev hanımlarına prim desteği gibi önemli konuları içeren bu düzenlemeler için gözler TBMM’ye çevrildi. Peki, torba yasa 2024 ne zaman açıklanacak ve içeriğinde neler var?

TORBA YASADA SON DURUM 2024

Torba yasada kalan maddelerin detayları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Emekliler yılı olarak adlandırılan 2024’te emeklilikte reform için önemli adımlar atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarıyla birlikte emeklilik çalışmaları ve 3600 ek gösterge gibi konular araştırılmaya devam ediyor.

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum 2024:

Bakan Işıkhan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.

Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.

Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

BAĞ-KUR 7200 GÜNDEN EMEKLİLİK

Bağ-Kur 7200 günden emeklilik düzenlemesi de torba yasada yer alması beklenen önemli konular arasında. Bakan Işıkhan, “Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için Bağ-Kur’ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür ve mutlaka yerine getireceğiz.” dedi.

EV HANIMLARINA PRİM DESTEĞİ

Ev hanımlarına prim desteği düzenlemesi de torba yasada yer alacak önemli maddelerden biri. Bakan Işıkhan, “Ev kadınlarına yönelik 3’te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Bu düzenlemeyi orta vadede hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

TORBA YASA MADDELERİ

Torba yasa maddeleri ve içeriği henüz tam olarak netleşmemekle birlikte, 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağ-Kur 7200 günden emeklilik, ev hanımlarına prim desteği gibi düzenlemeler en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kademeli emeklilik konusunda Bakan Işıkhan, “Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok.” şeklinde açıklama yaptı.







