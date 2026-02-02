Mecliste gündem trafik cezaları

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı da “İtalya Parlamentosunda Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri” konulu kitap hazırlattı. Olası bir içtüzük değişikliğinde faydalanmak üzere hazırlanan çalışmada, İtalya Parlamentosu’nda vekillerin Genel Kurul ve komisyon çalışmalarına katılımının zorunlu olduğu, bu yükümlülüğe uymayanlara ödenekten kesme cezası verilebildiği ifade ediliyor. Katılımın tespiti ve yaptırım uygulanması yetkisi, Başkanlık Divanı’na ait bulunuyor. Kitapta yer verilen hükümlerine göre, Genel Kurul düzenini bozan milletvekilleri için isimle uyarı, salondan çıkarma ve geçici men gibi cezalar uygulanabiliyor. Aynı gün içinde iki kez uyarı alan veya başka bir milletvekili ya da hükümet üyesine hakaret eden üyeler, Meclis Başkanı’nın talimatıyla oturumdan çıkarılabiliyor. Başkanın çağrısına rağmen salonu terk etmeyen milletvekilleri hakkında ise toplantıya ara verilerek idare amirleri devreye sokulabiliyor.