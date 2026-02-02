Mecliste gündem trafik cezaları

TBMM Genel Kurulu mesaisine yarın başlayacak. Genel Kurul'a verilen bir haftalık aranın ardından trafik cezalarının artırılmasını öngören Karayolları Trafik Kanunu teklifinin görüşmelerine devam edilecek. İlk 17 maddesi kabul edilen teklifle, plakasında bilerek değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira ceza ve 30 gün trafikten men uygulanacak.
AMBULANSA YOL VERMEYEN YANDI
Teklif kapsamında, takograf ve taksimetre zorunluluğu genişletilirken, yerleşim yerinde hız sınırını aşan sürücülerin ehliyetlerine 30 ila 90 gün arasında el konulacak. Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyenlere 15 bin, ambulans ve itfaiye gibi acil araçlara yer açmayanlara ise 46 bin lira ceza kesilecek.
SALDIRGAN SÜRÜCÜYE CEZA
Trafikte saldırgan davranış sergileyen sürücülere 180 bin lira ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve araç trafikten men yaptırımı getiriliyor. Cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlali, yarış yapma ve gürültü çıkaran araç değişikliklerine yönelik cezalar da artırılıyor. Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda izinsiz olay yerini terk edenlere 1 ila 3 yıl hapis cezası öngörülüyor.
Vekiller için yeni disiplin modeli
- TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı da “İtalya Parlamentosunda Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri” konulu kitap hazırlattı. Olası bir içtüzük değişikliğinde faydalanmak üzere hazırlanan çalışmada, İtalya Parlamentosu’nda vekillerin Genel Kurul ve komisyon çalışmalarına katılımının zorunlu olduğu, bu yükümlülüğe uymayanlara ödenekten kesme cezası verilebildiği ifade ediliyor. Katılımın tespiti ve yaptırım uygulanması yetkisi, Başkanlık Divanı’na ait bulunuyor. Kitapta yer verilen hükümlerine göre, Genel Kurul düzenini bozan milletvekilleri için isimle uyarı, salondan çıkarma ve geçici men gibi cezalar uygulanabiliyor. Aynı gün içinde iki kez uyarı alan veya başka bir milletvekili ya da hükümet üyesine hakaret eden üyeler, Meclis Başkanı’nın talimatıyla oturumdan çıkarılabiliyor. Başkanın çağrısına rağmen salonu terk etmeyen milletvekilleri hakkında ise toplantıya ara verilerek idare amirleri devreye sokulabiliyor.