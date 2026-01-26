TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Socias ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemizde bulunan İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ve beraberindeki heyet ile Meclis’te bir görüşme gerçekleştirdi.





İspanya heyetinde Başkan Socias’ın yanı sıra İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho da yer alırken; TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’a, Dışişleri Komisyon Üyeleri AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve MHP Erzurum Milletvekili Kâmil Aydın eşlik etti.

Görüşmede ülkelerimiz arasındaki köklü dostluk, dayanışma ve ittifak bağları çerçevesinde siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin çok boyutlu şekilde daha da geliştirmesi hususu ele alındı.





Bu kapsamda özellikle parlamentolar arasındaki diyaloğun güçlendirilmesine yönelik ortak görüş karşılıklı teyit edildi.

İkili ticaretin geliştirilmesi, yatırımların artırılması, askeri ilişkilerimiz ve savunma sanayinde iş birliği imkanları, terörle mücadele, Türkiye - AB ilişkileri görüşüldü.





Yeni Avrupa Güvenlik Mimarisi, Kıbrıs adası, Gazze, Suriye, İran’daki son durum dahil bölgesel ve küresel alandaki gelişmeler detaylı olarak değerlendirildi.







