TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze’de yeni bir dönemi ümitle ama temkinle karşılıyoruz

"Bu kadar büyük insanlık suçları işlemiş bir hükümetin, bir yönetimin öyle çok kolay insani yardımların kapısını aralamayacağı ya da 'vazgeçtim, katliam, soykırım yapmayacağım' demeyeceği aşikardır. Dolayısıyla uluslararası camianın, bu soykırımcı İsrail hükümetinin, Netanyahu yönetiminin tavrını, tarzını, ciddi bir şekilde uluslararası baskıyla kontrol altına alması şarttı. Bu anlamda da uluslararası camia, 'nasılsa burada barış var' diye rehavete kapılmamalıdır çünkü tavrı, tarzı herkes tarafından bilinen hükümetten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada, bütün baskılar sürdürülmeli ve bir an evvel Refah Sınır Kapısı açılarak oraya insani yardımların girmesi, Gazze halkının yeniden ayağa kalkmasının temin edilmesi için her türlü desteğin verilmesi şarttır. Türkiye olarak başından beri barışı desteklediğimizi, Gazze halkının geleceği için herkesle, iyi niyetli olan herkesle müşterek çalışmaya hazır olduğumuzu, her şeyden evvel de Gazze'de acil insani yardımların, oradaki yaşlı ve çocukların korunması için adımların atılmasını gerekli görüyoruz. Dünya gündeminin yoğun olduğu dönemdeyiz. Her gün dünya gündemini değiştiren büyük olaylarla karşı karşıyayız. Sakın, dünya gündeminin yoğunluğu Gazze halkının yaşadığı gayri insani durumu unutturmasın, bunun unutulmasına vesile olmasın"