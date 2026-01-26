TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze’de yeni bir dönemi ümitle ama temkinle karşılıyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Armengol ile ortak basın toplantısında konuştu. Kurtulmuş, "Gazze’de yeni bir döneme başlanacak olmasını ümitle ama aynı zamanda da tedbirli bir şekilde, temkinli bir şekilde karşılıyoruz. Bu kadar büyük insanlık suçları işlemiş olan bir hükümetin bir yönetimi öyle çok kolay insani yardımların kapısına aralamayacağı ya da vazgeçtim artık soykırım yapmıyorum demeyeceği aşikardır" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias'la, TBMM'de heyetler arası görüşme yaptı.
Görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Armengol ortak basın toplantısı düzenledi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantıdaki konuşmasında, iki ülke arasındaki olumlu gündeme değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez arasındaki uyumlu ikili ilişkilerin sürdüğünü belirtti.
İki ülke arasında ticaret, savunma, sanayi, enerji, denizcilik sektörü, turizm, eğitim ve kültür alanlarında güçlü ilişkilerin bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türk Hava Yollarının (THY) İspanya'nın şehirlerine yaptığı uçuşların da Türkiye ile İspanya'yı yakınlaştırdığını söyledi.
Kurtulmuş, İspanya'daki Endülüs'ten kalma mirasın da iki halkı birbirine yakınlaştıran tarihi birikim olduğunu vurguladı.
İki ülkenin son dönemde birçok konuda ortak görüşte birleştiğini dile getiren Kurtulmuş, Gazze'de ilan edilen ateşkese rağmen devam eden soykırım karşısında İspanya Hükümeti'nin ve İspanyol halkının tavrını takdire şayan bulduklarını kaydetti.
İspanya'nın, Filistin Devleti'ni tanıdığını ve iki devletli çözümden başka yol olmadığını ilan ettiğini hatırlatan Kurtulmuş, başka ülkelerin de Filistin'i tanıyarak mücadeleyi güçlendirdiğini belirtti.
Parlamenter diplomasinin uluslararası ilişkilerin önemli araçlarından birisi haline geldiğinin altını çizen Kurtulmuş, Meclisler vasıtasıyla ülkeler ararası çok taraflı ilişkilerin geliştirildiğine dikkati çekti.
Kurtulmuş, Türkiye ve İspanya'nın yakın işbirliğiyle ilişkilerini güçlü şekilde tahkim etmeyi sürdüreceklerini söyledi.
"Son noktaya gelinmiştir"
Bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı rapora ilişkin sorusu üzerine Kurtulmuş, komisyonun 5 Ağustos 2025'ten itibaren 20 toplantı yaptığını anımsattı.
Raporlama safhasına geçildiğini bildiren Kurtulmuş, burada da mesafe alındığını dile getirdi.
Kurtulmuş, daha önce siyasi partilerin kendi raporlarını kamuoyu ile paylaştığını, bu raporlarda uzlaşılan ve uzlaşmaya yakın olan alanlar üzerinde son derece titiz bir çalışma sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:
Suriye'de terör örgütü YPG konusunda gelinen tablonun tatmin edici olup olmadığının sorulması üzerine Kurtulmuş, komisyonun ana amacının, ilk adımın, terör örgütünün bütün unsurlarıyla kendisini feshetmesi ve silahlı mücadele dönemini geride bıraktığını ilan etmesi olduğunu söyledi.
Bunun gerçekleştirildiğinin teyit ve tespit edilmesinin, yasal düzenlemelere geçilebilmesi için kritik eşik olarak nitelendiren Kurtulmuş, bu kritik eşik konusunda partilerin büyük çoğunluğunun fikir birliği içerisinde bulunduğunu vurguladı.
"Silahlı örgütlerin tamamının Suriye sahasından çekilme vakti gelmiştir"
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yaptıkları açıklamaları hatırlatan Kurtulmuş, Suriye'de hiçbir gayri meşru silahlı gücün, terör örgütünün kalmaması gerektiğini vurguladı.
Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
İsrail'in, Gazze'deki ateşkesi ihlal ettiğinin ve Gazze için Barış Kurulu oluşturulduğunun belirtilmesi üzerine Kurtulmuş, İsrail'in barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan soykırıma devam ettiğini kaydetti.
Kurtulmuş, İsrail'in, insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaşmasını engelleyerek yaşlıların, kadınların ve çocukların açlıktan, soğuktan ölmesine neden olduğunun altını çizdi.
"Gazze'de yeni dönemi umutla karşılıyoruz"
Kurtulmuş, Gazze'deki soykırımı ve soykırımcıları unutmayacaklarını, Gazze halkına destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.